Agenda de Los Angeles: los eventos que no te puedes perder

El Cirque du Soleil traerá su espectáculo Corteo al Forum mientras que los amantes de la música mariachi pueden disfrutar del Festival Anual del Mariachi Femenil

Jueves 28

Cirque du Soleil

El Cirque du Soleil traerá su espectáculo Corteo al Forum (3900 W. Manchester Blvd., Inglewood), un show festivo visto desde la perspectiva de un payaso que imagina su propio funeral en un ambiente de carnaval. Este montaje, uno de las más antiguos del Cirque du Soleil, yuxtapone lo grande con lo pequeño, lo ridículo con lo trágico y la magia de la perfección con el encanto de la imperfección. Participan 51 acróbatas, músicos, cantantes y actores de todo el mundo. Funciones jueves a sábado 7:30 pm; sábado 3:30 pm; domingo 1 y 5 pm. Boletos $54.50 a $100. Informes (310) 330-7383 y cirquedusoleil.com/usa/inglewood/corteo.

Musical nuevo

“Charlie and the Chocolate Factory”, el cuento de Roald Dahl, ahora es un nuevo musical que se presenta en el teatro Pantages (6233 Hollywood Blvd., Los Angeles), e incluye canciones del filme original, incluyendo “Pure Imagination”, “The Candy Man” y “I’ve Got a Golden Ticket”. En la historia, Willy Wonka abre una maravillosa y misteriosa fábrica de chocolates, pero solo para unos cuantos afortunados. Termina el 14 de abril. Consultar horarios en la página oficial. Boletos $49 a $169. Informes (800) 982-2787 y hollywoodpantages.com.

Viernes 29

Festival del boysenberry

El Boysenberry Festival de Knott’s Berry Farm (8039 Beach Blvd., Buena Park), que abarcará hasta el 28 de abril, rinde honor a la pequeña fruta que dio inicio a lo que hoy es el parque más famoso de Buena Park. Los asistentes podrán disfrutar de una variedad de platillos cocinados con boysenberry, entre ellos alitas de pollo con salsa de boysenberry, salmón glaseado con una vinagreta de boysenberry, pollo a la leña con aceite de boysenberry, entre otras especialidades. Además, la temporada incluye entretenimiento especial para esta fecha, como el Snoopy’s Boysenberry Jamboree!, en el que participa toda la pandilla de Charlie Brown, y el Old Time Melodrama, en el que se honra al legendario teatro Bird Cage. Boletos $82; en línea $46. Informes (714) 220-5200 y knotts.com.

Sábado 30

Festival de mariachi

El Mission Playhouse (320 S. Mission Dr., San Gabriel) volverá a ser la casa del Festival Anual del Mariachi Femenil. En este evento solo participan artistas mujeres; los grupos radican en Inglaterra y en Estados Unidos. Esta cuarta edición del evento contará con la participación del Mariachi Divas de Cindy Shea, Grupo Bella Catherine John y Las Guadalupes. Antes del concierto, a partir de las 5:30 pm en el exterior del teatro, habrá presentaciones gratuitas de grupos como el ballet folklórico Los Angelitos y el Mariachi Tradicional de San Diego. 7:30 pm. Boletos $25 a $35. Informes (626) 308-2865 y missionplayhouse.org.

Música de Chile

El cantautor chileno Nano Stern, conocido por su activismo y por interpretar temas con contenido político, traerá su mezcla de trova y folclor al teatro Ace Hotel (929 S. Broadway, Los Angeles). Será la primera vez que este intérprete actúe en Los Angeles, donde además de cantar con su propia banda procedente de Chile, estará acompañado de un cuarteto de cuerdas formado por mujeres. 8 pm. Boletos $29 a $59. Informes (310) 825-2101 y theatre.acehotel.com.

Teatro infantil

Para este fin de semana, que para muchos marcará el inicio de las vacaciones de primavera, el Broad Stage (1310 11th St., Santa Monica) ofrece un programa pensado en toda la familia. Se trata de This Show is Missing!, que forma parte de la serie familiar del teatro y que presenta The Story Pirates. Una hora antes del show habrá actividades para niños, como proyectos de arte. Luego del espectáculo los actores firmarán su libro “The Story Pirates”, en cuyo texto está basada esta obra. 11 am. Boletos $5. Informes (310) 434-3200 y thebroadstage.org.

Martes 2

Música popular

La cantante chilena Pascuala Ilabaca se ha popularizado por interpretar canciones que mezclan el folclor andino, la cumbia, el jazz, el pop y el rock; también porque en sus conciertos se hace acompañar de su acordeón. Esta “gema escondida”, porque su popularidad apenas comienza a trascender su país de origen, tendrá una presentación en el Sun Valley Youth Arts Center (8642 Sunland Blvd., Sun Valley) y estará acompañada por su banda Fauna, que incluye un percusionista, un tecladista, un bajista y un guitarrista. 2 pm. Entrada gratuita. Informes (818) 252-4619 y culturela.org/event/pascuala-ilabaca-y-fauna.

Enrique Bunbury

Enrique Bunbury, uno de los iconos del rock en español de los ochenta, viene a la ciudad con su gira Ex. Ofrecerá un solo concierto en el Hollywood Palladium (6215 Sunset Blvd., Los Angeles), donde interpretará sus éxitos de 30 años de carrera, tanto como solista como cuando era parte de la banda Héroes del Silencio. Actualmente promueve “Canciones”, su material más reciente que compila los temas que ha compuesto desde 1987. 8 pm. Boletos $59.50 a $250. Informes (323) 962-7600 y hollywoodpalladium.com.

Museo gratis

Todos los primeros martes del mes la entrada al Natural History Museum (900 W. Exposition Blvd., Los Angeles) es gratuita para todos los visitantes. Además de majestuosos fósiles de dinosaurios, dioramas con especies de todo el mundo, un laboratorio interactivo y un jardín con plantas nativas del área, ya abrió las puertas el mariposario del museo, que incluye cientos de insectos y mariposas de muchos colores y tamaños. Se recomienda solicitar los boletos con anticipación para asegurar la entrada y también para evitar las largas filas; máximo 8 boletos por familia. 9 am a 5 pm. Informes (323) 857-6322. y nhm.org/site/plan-your-visit.

Miércoles 3

Danza contemporánea

La compañía de danza Alvin Ailey realizará su ya tradicional visita al sur de California, esta vez al con un show que incluye el estreno en la costa oeste de “Lazarus” y “Kairos”, las nuevas piezas del grupo. Además, se presentarán clásicas como “Revelations” y “Shelter”. Funciones en el Dorothy Chandler Pavilion (135 N. Grand Ave., Los Angeles); miércoles a sábado 6 de abril 7:30 pm; sábado 6 y domingo 7, 2 pm. Boletos $34 a $125. Informes (213) 972-0711 y musiccenter.org.