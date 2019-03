Bebe Rexha se quedó con las ganas de Jennifer López y su mundo stripper

La famosa cantante perdió ante la brutal experiencia de Cardi B

La próxima película de Jennifer López contará con dos estrellas de la música, a falta de una: la propia diva del Bronx y Cardi B, la última revelación en la escena del rap. Sin embargo, la cinta podría haber añadido otra gran promesa de la industria discográfica a su elenco si sus productores -entre los que se encuentra la propia Jennifer- hubiesen decidido darle el papel de una de las strippers protagonistas a Bebe Rexha.

La cantante de ‘I’m A Mesh’ y ‘Say My Name’ acaba de revelar que realizó una serie de audiciones para uno de los personajes de la banda que capitaneará JLo sin demasiada suerte.

“Hace poco hice un casting para una película, pero no me eligieron”, ha confesado con naturalidad Bebe durante una entrevista a la emisora Beats 1 cuando le preguntaron si alguna vez se había planteado probar suerte en la interpretación. “Al final le dieron el personaje a Cardi. O no, espera, espera… Era para otro personaje, el de la chica rubia. Yo debía ser una chica rusa, pero de Nueva York”.

La idea inicial de que participara en el proyecto no surgió del equipo de Bebe, sino de la otra parte, aunque ella se tomó el desafío muy en serio: “Fueron ellos los que se pusieron en contacto conmigo y en seguida dije que sí, claro. Y contraté una profesora maravillosa que me estuvo enseñando como actuar y todo eso. Resultaba muy duro porque hay que mantenerse seria todo el tiempo, pero fue divertido”.

Quienes sin duda se han alegrado de que finalmente decidieran escoger a otra actriz para ese rol serán los padres de la cantante: hace unas semanas la propia Bebe confesaba que a su progenitor no le hacía ninguna gracia verla posando ligera de ropa y en actitudes provocativas en sus videoclips, mostrando además los duros mensajes que le había enviado pidiéndole que renunciara a ese tipo de comportamiento, y parece que su madre comparte esa misma opinión. “A ella no le hacía ninguna gracia, me decía que no podía dar vida a stripper”, ha revelado entre risas.

Anna Kournikova, la pareja de Enrique Iglesias, sube vídeo a Instagram en donde muestra sus curvas en bikini

Joselyn Cano presume diminuto bikini negro, en compañía de una sexy amiga con un trikini transparente

Karol G sorprende en Instagram con un vídeo sin ropa íntima