Khloé Kardashian al estilo de Jennifer López luce un par de ultraceñidos leggins que marcan toda su anatomía

La menor de las Kardashian ha recuperado al fin su sexy figura, luego de las espantosas críticas por el tamaño de su trasero

Khloé Kardashian está entregada al ejercicio y por esta razón ahora goza de una figura envidiable. Después de dar a luz a su hija True la menor de las Kardashian fue víctima de severos ataques en las redes sociales, y su meta próxima fue callar a todos los que se burlaban de ella y lo ha logrado. Khloé se ha recuperado.

Al igual que Jennifer López, Khloé muestra cómo sus piernas y caderas han disminuido su tamaño mostrando cómo le quedan un par de ultraceñidos leggins que marcan toda su anatomía. Su vientre luce plano, sus caderas perdieron grosor y sus piernas están cada vez más delgadas.

De alguna manera, para muchos, el tamaño de su trasero sigue siendo debatible, pero no por esto tiene libras de más. Al contrario la joven se ve cada vez mejor.

JLo es la mujer que puso de moda el uso de leggins con o sin ropa íntima y desde entonces no hay celebridad de Hollywood que no busque lucir sexy para ir al gym que no comparta al menos una imagen con dicha prenda.

