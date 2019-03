La respuesta de Chiquis Rivera a su ex Ángel del Villar por crítica a su carrera musical

Parece ser que a la cantante no le gustó lo que dijo su ex pareja

Chiquis Rivera sigue en su lucha por ganarse un lugar en el mundo de la música y poco a poco lo va logrando con exitosos temas como “Entre Botellas” y “La Malquerida”. A pesar de su gran esfuerzo, hay gente de la industria musical que no cree que esté explotando su talento a su maxima potencia.

El ex de la hija de Jenni Rivera, Ángel del Villar, recientemente comentó que estaba descuidando su carrera musical.

“Ella por ejemplo tiene mucho carisma, tiene mucha personalidad, es un gran mujer… Simplemente el seguimiento es muy importante, entonces yo miro la diferencia cuando yo estaba ahí y ahorita que no estoy no ha habido mucho seguimiento, pero pues cada quien trabaja sus proyectos a su manera”, dijo Del Villar a “Suelta la Sopa” de Telemundo.

Tras las declaraciones Chiquis usó la herramienta de Instagram Stories para responder a su expareja.

“Esto nada más es para la gente que dice que no ha habido movimiento en mi carrera, siempre estoy trabajando, gracias a Dios en mi carrera musical también pero en silencio”, se defendió Rivera. “Calladita me miro más bonita. Gracias a Dios ya he escrito con 7 compositores, 7 diferentes canciones para el siguiente disco todo calladito, paso por paso…”