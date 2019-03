Dom y Letty: Vin Diesel junto a Michelle Rodríguez, ¿todo listo para ‘Rápido y Furioso 9’?

"Amo cuando los ángeles tocan para mí", escribió el protagonista de una de las sagas más taquillas del cine hollywoodense

Vin Diesel escribió “#Fast9” junto al vídeo del que todos están hablando y además añadió “Dom and Letty”. Poco se sabe de “Rápido y Furioso 9”, más que Dwayne Johnson parece que no estará en la cinta, y ahora, después de once horas de haber sido compartida esta reproducción las especulaciones están a la orden del día.

En la publicación que compartió el actor y productor, éste aparece junto a Michelle Rodríguez, quien además toca el piano para él, de ahí que escribiera: “Amo cuando los ángeles tocan para mí”.

El vídeo -a once horas de su publicación- sobrepasa los cinco millones de vistas.

De momento en torno a esta cinta se espera el lanzamiento de “Hobbs and Shaw”, el cual está previsto para el dos de agosto del presente año. El proyecto cuenta con la participación protagónica de Jason Statham y Dwayne Johnson.

Mientras tanto Vin Diesel espera el lanzamiento de “Avengers: Endgame”, en donde interpreta la voz del famoso personaje “Groot”.

