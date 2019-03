Organización prepara estudiantes del sur de Los Ángeles

Programas de pasantías al aire libre y de concientización comunitaria para adolescentes

¿Qué hacen tus hijos adolescentes cuando salen de la escuela?

Según información de la Alianza para Después de la Escuela, más de 15 millones de estudiantes, incluidos alrededor de 3.7 millones de alumnos de escuela media, están solos y sin supervisión, entre 3:00 p.m. y 6:00 p.m., esto es durante las horas desde que salen de la escuela, hasta cuando finalmente llegan sus padres del trabajo. Es precisamente durante esas horas cuando los adolescentes corren más riesgo de experimentar con drogas, alcohol, cigarros y sexo.

Las horas sin supervisión no sólo representan una situación de riesgo para los jóvenes, sino que también son tiempo perdido en el cual los adolescentes podrían estar aprendiendo, desarrollando habilidades y ganando experiencia que les puede servir a la hora de aplicar para el colegio, la universidad o el trabajo.

Es por ello que las actividades extracurriculares y los programas para después de la campana escolar son fundamentales para el desarrollo y educación de los adolescentes.

“Nature Now” (Naturaleza Ya) es uno de dichos programas y una de las opciones que ofrece CORE, servicios educacionales, una organización sin fines de lucro que ofrece programas de enriquecimiento académico, preparación universitaria y profesional, educación al aire libre, retiros de aventuras, cursos de arte y música, acondicionamiento físico y entrenamiento de liderazgo antes de la escuela, después de la escuela y durante los fines de semana.

“Muchos adolescentes pasan horas sin supervisión al salir de la escuela, no tienen la oportunidad de realizar actividades al aire libre y a veces ni conocen lo que hay fuera de sus barrios”, indicó Brett Naftzger, Director ejecutivo de CORE Education Services, en entrevista con La Opinión.

Naftzger explicó que muchos padres asumen que al ser adolescentes sus hijos “pueden cuidarse solos”, cuando en realidad necesitan apoyo, supervisión y guía de padres, mentores u otros adultos.

“Buscamos actividades interesantes, que les llamen la atención, como música o actividades al aire libre, para que quieran involucrarse”, indicó Naftzger.

Disciplina y responsabilidad

Arnet Boone es un estudiante de 12 grado en la preparatoria Animo High School de Los Ángeles, y sueña con convertirse en ingeniero mecánico. Arnet aplicó para estudiar en UC Santa Barbara y UC Berkeley y está esperando la respuesta de ambas instituciones. El joven realizó el programa Nature Now, de CORE.

“Cuando me ofrecieron hacerlo, no estaba demasiado interesado, pero acepté ir a una primera clase y me gustó”, compartió el adolescente en entrevista con La Opinión.

Arnet recalcó que, si bien ya conocía a los otros estudiantes de la escuela, el programa le permitió desarrollar una relación especial y más profunda con ellos.

“Esa es otra de las ventajas del programa”, coincidió Naftzger. Las actividades ayudan a que los jóvenes se abran y puedan compartir sus preocupaciones e inquietudes con los consejeros y guías de la organización.

“Lo que más me gustó es que me dio un sentido de disciplina y también de responsabilidad. Cuando estamos todos escalando, dependemos de todos y cada uno de nosotros, para no caernos o lastimarnos. Somos responsables por la seguridad de nuestros compañeros”, recordó Arnet.

CORE sirve principalmente a estudiantes de color de bajos ingresos elegibles para almuerzo gratis o a precio reducido.

Pasantías y experiencia

La organización ofrece programas gratuitos o pasantías, basadas en un modelo de clases y actividades combinadas con experiencias, que luego los estudiantes de las escuelas del sur de Los Ángeles, pueden incluir en sus aplicaciones para el colegio, la universidad o un trabajo.

Los interesados en los programas deben llenar un formulario y pasar una entrevista de selección.

“Tratamos de reproducir el proceso de una aplicación para empleo. Al final del programa, los adolescentes pueden incluir la pasantía que hicieron en sus aplicaciones para la universidad o para un empleo. Es difícil conseguir un trabajo sin tener experiencia, pero al mismo tiempo, no se puede obtener experiencia cuando uno no tiene un trabajo”, explicó Naftzger. Al terminar el programa, los estudiantes también reciben un estipendio.

Programas

CORE ofrece distintos programas, basados en el mismo modelo de clases, actividades y experiencias.

El programa Nature Now permite a los adolescentes disfrutar de actividades al aire libre y escalar montañas y formaciones rocosas con la supervisión y guía de expertos.

permite a los adolescentes disfrutar de actividades al aire libre y escalar montañas y formaciones rocosas con la supervisión y guía de expertos. El programa de prevención del hambre educa a los jóvenes sobre los problemas de inseguridad de alimentación y hambre entre miembros de la comunidad. Luego de clases informativas y de concientización, los adolescentes realizan actividades comunitarias voluntarias, como ayudar en centros que sirven comida a las personas más necesitadas.

educa a los jóvenes sobre los problemas de inseguridad de alimentación y hambre entre miembros de la comunidad. Luego de clases informativas y de concientización, los adolescentes realizan actividades comunitarias voluntarias, como ayudar en centros que sirven comida a las personas más necesitadas. El programa Jóvenes en acción permite que los estudiantes elijan un tema de relevancia para la comunidad, como el de las personas sin techo, hagan investigación al respecto y concienticen a la comunidad.

Para más información, puedes visitar http://coreeducationalservices.org/