Supuestos pandilleros de la MS-13 habrían matado adolescente por hacer símbolo de Barrio 18 en redes

El cuerpo mutilado de Estiven Abrego Gómez fue hallado cerca de un puesto de comida en un complejo de béisbol de pequeñas ligas en Nueva York

NUEVA YORK – Dos supuestos miembros de la Mara Salvatrucha o MS-13 fueron acusados en Nueva York por el asesinato de un adolescente, cuyo cuerpo fue hallado mutilado cerca de un puesto de comida en un complejo de béisbol de pequeñas ligas, informaron este viernes fiscales en el condado Suffolk.

Estiven Abrego Gómez, de 18 años, fue asesinado el 20 de agosto de 2016 en Greenlawn.

Elmer Gilberto Santos Contreras, de 23 años, se declaró no culpable de un cargo de asesinato en segundo grado en relación con el hecho. El presunto compinche, Anthony Gutiérrez Meza, también de 23, permanece en custodia en Virginia y espera por su extradición a NY.

De acuerdo con la denuncia criminal citada por medios como Newsday, a la víctima la atacaron con espadas.

La fiscal asistente de distrito Kathleen Kearon dijo que Contreras, que se mantiene detenido sin derecho a fianza, ordenó el asesinato luego de ver imágenes del occiso en las que hacía símbolos que representaban a la pandilla rival Barrio 18.

Las autoridades no han podido establecer, si en efecto, Gómez pertenecía a esa organización criminal.

Contreras, a quien la fiscal catalogó de un “peligroso, homicida sociópata”, se había declarado culpable de agresión sexual en el 2017. También permanece ingresado en una cárcel de Virginia.

Por su parte, el abogado de Contreras, Christopher Gioe, argumentó que su cliente no tiene que ver nada con el crimen y que no sabe el contenido del documento que firmó el acusado en el que, supuestamente, admite los hechos. El representante alega que el escrito es en inglés, idioma que el joven no domina.

El cuerpo de Abrego Gómez fue descubierto por un caminante del Tri-Village Greenlawn Park en horas tempranas de la mañana. El cadáver, casi irreconocible, presentaba heridas severas en varias partes. El joven había sido golpeado salvajemente.