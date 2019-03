Latina recibe premio a su doble lucha

Activista, quien libra una batalla contra el cáncer por segunda vez, recibe reconocimiento por fundar #MeToo Survivors March en LA

La fundadora de Me Too Survivors’ March Brenda Gutiérrez recibió este viernes un reconocimiento en el ayuntamiento de Los Ángeles por su arduo trabajo como activista y líder en el movimiento #MeToo —que nació para denunciar el acoso y abuso sexual.

Sin embargo, llegar hasta este punto no fue fácil.

Para ello Gutiérrez, de raíces mexicanas, tuvo que enfrentar uno de sus peores temores en 2017; aceptar ante la sociedad que ella también es sobreviviente de abuso sexual.

Narró que era apenas una adolescente cuando fue abusada sexualmente por un desconocido.

“Él [agresor] había salido de la cárcel y me seguía”, dijo Gutiérrez, de 36 años. “Una vez me encontró y abusó de mí… Por mucho tiempo no dije nada porque pensaba que, qué iban a decir de mí… Pensaba que era mi culpa”.

Cuando nació el movimiento #MeToo Gutiérrez se dio cuenta que no estaba sola y que había muchos sobrevientes que en su momento sintieron que el silencio era su mejor amigo aunque les dañaba por dentro.

“Yo quiero que no se sientan solos y que vean que existe en todos lados, en los medios, lo vemos con los políticos también”, dijo Gutiérrez.

Su tenacidad y esmero por hacer un cambio positivo en su persona y su comunidad llevó a Gutiérrez a crear Me Too Survivors’ March, la marcha que se realizó por primera vez el 12 de noviembre de 2017 en Hollywood.

Recuerda que cuando vio un mar de gente, entre sobrevivientes y defensores, en la marcha sintió que por fin la conversación se había abierto ante un tema difícil de exponer.

“Ver tanta gente, también a las trabajadoras de campo, ver las injusticias que sufren me sentí con muchos sentimientos similares”, dijo Gutiérrez.

Sobreviviente por tercera vez

Gutiérrez cuenta que otra experiencia terrible difícil de enfrentar, fue el cáncer.

Fue diagnosticada por primera vez hace cinco años y tras un intenso tratamiento fue dada de alta. Sin embargo, el cáncer de seno regresó hace poco más de cinco meses y recientemente lo volvió a vencer.

“Al principio que me enteré que otra vez había regresado el cáncer, sentí mucho coraje pero después pensé que no me puedo dejar llevar por mis emociones y no me podía dar por vencida”, expresó.

“Acabo de terminar la radiación y con suerte ya no tendré que regresar [a tratamientos]”, añadió Gutiérrez, quien trabaja a tiempo completo con la organización MeToo March International.

Reconocimiento a su labor

Este viernes el concejal Herb Wesson Jr. fue el encargado de dar el reconocimiento a la lucha de Gutiérrez.

“A los 13 años ella se volvió una activista, después de asistir a un evento de derechos de animales”, dijo Wesson.

“Dos años después se encontró siendo sobreviviente de abuso sexual y por años sufrió el postrauma…Ahora lucha por los derechos de los inmigrantes, de las personas indígenas y de la comunidad LGBTQ”.

Gutiérrez dijo que no se esperaba un reconocimiento por parte de la Ciudad pero que le emocionó mucho que la tomaran en consideración. Agregó que por primera vez sus padres fueron al ayuntamiento de Los Ángeles y vieron el trabajo que ella hace.

“Me dijeron que se sienten muy orgullosos de mí”, contó.

Por experiencia personal, Gutiérrez dijo que las personas que hayan enfrentado cualquier tipo de abuso deben saber que no están solos y tienen mucho poder dentro de si.

“Hay muchos grupos y organizaciones, también terapia y ayuda y no deben dejarla pasar”, dijo Gutiérrez..

Para saber más acerca del movimiento MeToo Survivors International visita AQUI