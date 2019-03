Prohiben el uso de cigarrillos electrónicos y marihuana en lugares públicos en el condado de Los Ángeles

A finales de abril, las reglas que se aplican para los fumadores de tabaco tradicional también serán aplicadas a los consumidores de cualquier tipo de producto de tabaco y de cannabis

En la playa de Venice es muy común ver a personas fumando, ya sea tabaco regular, cigarrillos electrónicos o marihuana. Sin embargo, muy pronto esta libertad en la afamada playa y otros concurridos lugares públicos del condado de Los Ángeles podría terminar.

La junta de supervisores votó el martes a favor de actualizar los códigos de “No fumar” en lugares públicos como parques, playas y edificios gubernamentales del condado de Los Ángeles. La ordenanza ahora incluye los cigarrillos electrónicos y la marihuana al igual que toda tecnología aún no inventada que utilice nicotina, cannabis o tabaco.

Para usuarios del cigarrillo electrónico como Ismael García la noticia es un poco incomoda.

“Parece que están siendo estrictos en todo”, dijo García quien suele vapear su cigarrillo electrónico por razones específicas. “Yo no fumo [tabaco]. Comencé a vapear hace un tiempo después de tener una cirugía en la espalda y esto me relaja”, dijo García.

Las amigas Darian y Kayle fumaban sus cigarrillos electrónicos mientras caminaban por un concurrido y famoso corredor de compras en Venice. Ellas dijeron desconocer que no se puede fumar en ese corredor.

Kayle, quien no proveyó su apellido, dijo que comenzó a fumar cigarrillos regulares desde muy joven. “Hace un tiempo me cambié al cigarrillo electrónico porque es mejor”.

La joven agregó que “con el [cigarrillo electrónico] el sabor de mi boca ya no se siente asqueroso. Antes solía lavarme la boca todo el tiempo”, añadió su amiga Darian. Las jóvenes mostraron sus cigarrillos electrónicos, uno de nicotina liquida y el otro más pequeño, pero con nicotina más fuerte.

La supervisora del condado de Los Ángeles Sheila Kuehl, autora de la ordenanza, considera necesario el cambio ya que las reglas que involucran el uso del tabaco y otros componentes no han sido actualizadas desde hace mucho tiempo, explicó en un comunicado.

La ordenanza está pautada para tomar efecto 30 días después de la votación -a finales de abril- y a partir de entonces se prohibirá fumar en las instalaciones que sean propiedad del condado, incluyendo los aproximadamente cinco mil edificios del condado.

Los nuevos códigos requieren un espacio de 50 pies—en lugar de los 25 pies actuales—para quienes fuman afuera de las ventanas y puertas de las instalaciones del Condado. También se prohíbe fumar en los estacionamientos del condado, hospitales, playas, parques, bibliotecas, museos, paradas de autobuses y establecimientos de comida al aire libre que estén dentro del Condado de Los Ángeles.

Esta ordenanza afecta aproximadamente a un millón de personas y cubre tres cuartos de las tierras del condado.

“Sin duda, los futuros empresarios inventarán nuevas formas de fumar y en lugar de actualizar específicamente nuestras ordenanzas cada vez, hemos escrito esta ordenanza para que las reglas que protegen la salud pública no deban actualizarse nuevamente “, dijo la supervisora Kuehl en el comunicado.

Tomas García, quien paseaba por Venice junto a sus hijos de 13 y 10 años, opinó que la decisión de ir o no a lugares públicos donde el tabaco, vapeo y marihuana es muy concurrido es muy personal.

“Quienes vienen deben saber lo que van a ver y oler cuando lleguen aquí”, dijo Tomas quien al mismo tiempo defendió el uso de la marihuana. “La madre de mis hijos recientemente falleció de cáncer y ella fumaba marihuana por razones medicinales. Todos piensan que es negativo, pero también tiene propósitos positivos”.

El chofer de camiones, José Ochoa, dijo que fuma cigarrillos constantemente y también dijo que la decisión de fumar es personal.

“Yo lo hago por el estrés, como trabajo mucho y uno se estresa”, dijo Ochoa quien añadió estar consciente de que no debe fumar cerca de ciertos establecimientos ni en su casa cerca de sus hijos.

“No me opongo a la ley y está bien que lo hagan para la salud de otras personas y el bienestar de los niños”, dijo Ochoa, quien visitaba Plaza México en Lynwood.

Apoyando la ordenanza

Para personas como Oscar Guido, quien no es fumador, esta es una buena noticia puesto que él ha experimentado el humo de segunda mano.

“Y uno no les puede decir nada, incluso a veces va uno caminando y la persona de enfrente te tira todo el humo en la cara”, dijo Guido mientras tomaba un café en el centro de compras Plaza México de la ciudad de Lynwood. “Para mí que lo prohíban todo”.

Para la señora Luz Mendoza, quien ha sido dueña de un pequeño negocio en Plaza México, el oler el humo del cigarro y marihuana de los visitantes en su área de trabajo es incómodo.

“Yo la verdad ni conozco el olor de la mota, pero dicen que huele a petate quemado. Y aquí si a veces huele bien feo”, dijo Mendoza. “Porque aquí nos quejamos con los guardias de seguridad [de alguien fumando], ellos vienen y los sacan, pero por aquí salen y por aquí vienen entrando otra vez”.

Para Kevin Rodríguez, quien trabaja en un negocio de frutas en el corredor de Venice, la incomodidad principalmente es ver la basura que dejan los fumadores, ya sean las colillas de cigarros o empaques.

“Llegan con su cigarro y lo tiran donde sea o están con los niños y no les interesa. Pero uno no les puede decir nada porque les dices algo y te quieren pegar”, dijo Rodríguez mostrando un anuncio que está directamente frente a su negocio. “Ahí está el anuncio que dice, ‘No fumar’, ‘No tomar’ y si les dices algo te contestan, ‘y que te importa’ entonces mejor no decimos nada”.

Peggy Toy, directora del proyecto para Smoke Free Apts LA (SALA), organización que se opone al humo de segunda mano, dijo que la junta de supervisores ha sido muy clara en agregar el cannabis y dispositivos electrónicos de vapores a las prohibiciones de no fumar.

“La claridad de la definición de fumar y las restricciones establecidas en la ordenanza, ayudarán a implementar protecciones para el público contra los efectos dañinos del humo de segunda mano provenientes de estas fuentes”, dijo Toy.

La directora indicó que los cigarrillos electrónicos también están incluidos en el humo de segunda mano, pero la ordenanza previa que tenía la junta de supervisores no era muy clara.

“Se están realizando más estudios sobre el cannabis y los cigarrillos electrónicos. Lo que sí sabemos es que los cigarrillos electrónicos contienen toxinas que se emiten cuando el humo vapeado se libera en el aire”, dijo Toy. “Así que un espectador expuesto al humo vapeado estará expuesto a las toxinas liberadas”.

La organización Tobacco Free CA recalca que el cigarrillo electrónico es igual o más dañino que un cigarro regular y cuenta con al menos 10 componentes que son conocidos por causar cáncer, defectos de nacimiento y otros daños reproductivos.

Pese a que los fumadores que violen la ordenanza no recibirán una multa, si se les pide a los residentes que, si ven a alguien fumando en un lugar prohibido, les digan que no lo hagan, que está prohibido por la ley.