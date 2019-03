“Voy a ir hasta lo último para proteger a los mexicanos en LA”

A Marcela Celorio no le gusta el protocolo, lo que le interesa es realizar su trabajo en favor de los mexicanos

MEXICO – A la cónsul general designada en Los Angeles, Marcela Celorio (CDMX, 1965), no le gustan los eventos protocolarios. Esos donde hay una mesa de por medio y la gente ve de lejos a los funcionarios. Por eso, apenas ponga un pie en la sede diplomática ––en un fecha aún por definir–– hará una reunión informal.

Ahí deambulará entre la gente para que ésta le diga de cerca, estrechándole la mano, lo que necesita.

“Voy a ir hasta lo último para ver caso por caso y encontrar la manera de ayudar a la comunidad”, advierte en entrevista con este diario en el que adelantó que creará un nuevo puesto en el consulado, una figura, una persona que se encargará de los casos más complicados, los más vulnerables, los de deportación.

Su experiencia como cónsul en San Diego e Israel así como en las direcciones de Nacionalidad y Naturalización y de Políticas de Protección en la Secretaría de Relaciones Exteriores le dan un conocimiento previo, un panorama general, pero sabe que cada ciudad tiene sus necesidades específicas y más aún en tierra angelina.

––¿Qué pueden esperar los mexicanos en Los Angeles de la nueva cónsul?

––Les pido que confíen más en el consulado, que se sientan cómodos para plantear su caso. Si eres indocumentado eso no significa que te van a deportar. No. Momento. Vamos a revisar caso por caso.. Por ejemplo si eres víctima de violencia podrías aplicar para la visa U y hasta se puede pelear por una residencia. No podemos hacer más de lo que la ley no nos permita, pero estaremos ahí para que la comunidad se sienta arropada.

Celorio agradece al presidente Andrés Manuel López Obrador y al canciller Marcelo Ebrard que hayan puesto los ojos en los diplomáticos de carrera (con formación profesional y trabajo de mérito) más que en asignaciones políticas: tanto Felipe Calderón y, sobre todo en la de Enrique Peña, dio prioridad a su gente cercana.

“Los diplomáticos de carrera somos funcionarios de Estado, no trabajamos para ningún presidente, sino para México y que se nos reconozca esta trayectoria y se me dé la oportunidad en Los Angeles… ¡es todo un reto!

––¿Cómo lograr hacer más con menos ahora que se redujo el presupuesto?

–– Vamos a ser muy creativos. Consolidar alianzas con abogados y organizaciones civiles para el tema migratorio. Pero también tenemos aliados en comercio, en promoción turística e inversiones y empresarios… para Los Angeles quiero hacer visitas a los cónsules acreditados: hay 100 de todo el mundo y muchos nunca han venido a México y queremos traerlos.

Los Ángeles es el condado más grande de toda la Unión Americana con 10 millones de habitantes. La mitad son mexicanos, cuatro millones mexicanos nacidos en México, 630,000 indocumentados y, todos ellos, con necesidades muy específicas, ¿cómo será su atención?

Celorio, abogada, académica y funcionaria, advierte que con “política de puertas abiertas” y detalla que ya no se intimidará a la comunidad con preguntas de ¿tiene cita? o ¿A qué vienes?

“Al consulado no sólo vas a realizar un trámite sino que a veces tienes dudas y yo quiero que esa persona se sienta cómoda y va poder entrar y va a haber una persona que la va a escuchar. Si no se puede o no procede su trámite ya será otra cosa, pero lo importante es que sepan que hay alguien ahí”.

Otro aliado son las líneas de atención telefónica como Mexitel, el CIAM y los números del consulado que, aunque han tenido varios desatinos porque a veces se saturan o no contestan, también han servido de apoyo a la comunidad. “Es algo en lo que se tiene que mejorar”, advierte la cónsul que también llevará a Los Angeles la atención por correo electronico que, asegura, fue muy eficiente en San Diego.

––¿Cambiarían la sede del consulado a un lugar más austero para ahorrar dinero?

No. Yo soy de la idea de que el edificio que tiene hoy el consulado responde al tamaño de la población que existe en Los Angeles y ya es un inmueble propiedad del Estado. Por el contrario, creo que tenemos que dignificar el espacio.