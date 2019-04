Cómo nos afectaría un exceso de vitamina D

Muchos conocen los beneficios de la vitamina D y los riesgos que puede causar cuando es insuficiente, pero, ¿Qué sucede cuando la tomamos en exceso?

Un nuevo estudio encontró que demasiada vitamina D puede producir tiempos de reacción más lentos y aumentar el riesgo de caídas entre las personas mayores.

La vitamina D es un nutriente que se encuentra en alimentos, suplementos y que nuestro cuerpo puede utilizar gracias a la luz solar.

Conocida popularmente como la vitamina del sol, ayuda a mantener saludables los huesos, permite un buen funcionamiento del sistema inmune y cardiovascular, e incluso, un estudio reciente encontró que podría ser clave para una buena memoria.

Podemos obtenerla de alimentos como el atún, salmón, huevos, leches fortificadas, cereales o harina de avena.

La cantidad de vitamina D que produce nuestra piel depende de varios factores, como la pigmentación, el lugar donde vivimos o la estación del año.

Cuando es insuficiente puede aumentar el riesgo de hipertensión, enfermedades autoinmunes y diabetes. A nivel mundial, mil millones de personas tienen déficit de vitamina D, y en EE. UU. 1 de cada 4.

Según los Institutos Nacionales de la Salud ( NIH), el consumo diario recomendado de vitamina D sería:

En infantes de 0 a 12 meses : 10 gramos.

: 10 gramos. En niños de 1 a 18 años : 15 gramos.

: 15 gramos. En adultos hasta los 70 años : 15 gramos.

: 15 gramos. En mujeres embarazadas o en periodo de lactancia : 15 gramos.

: 15 gramos. En adultos mayores de 70: 20 gramos.

Si bien es crucial tomar vitamina D, un consumo excesivo también puede presentar riesgos. El nuevo estudio de la Universidad de Rutgers, en New Jersey, EE. UU., encontró que las mujeres mayores que tomaron más de tres veces la dosis diaria de vitamina D tuvieron tiempos de reacción más lentos, lo que podría causar un mayor riesgo de caídas. Sus hallazgos se publicaron en The Journals of Gerontology: Series A.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades ( CDC) estiman que más de 1 de cada 4 adultos mayores de 65 años caerán cada año. Esto equivale a 29 millones de caídas, 3 millones de visitas a la sala de emergencias, 800,000 hospitalizaciones y 28,000 muertes.

Toxicidad por vitamina D

Obtener demasiada vitamina D, lo que se conoce como toxicidad por vitamina D, puede ser perjudicial. Según la Biblioteca Nacional de Medicina de EE. UU., los signos de esta condición incluyen:

Náuseas.

Vómitos.

Falta de apetito.

Estreñimiento.

Debilidad.

Pérdida de peso.

Problemas en los riñones.

Confusión.

Desorientación.

Problemas del ritmo cardíaco.

La mayoría de los casos de toxicidad por vitamina D ocurren cuando alguien toma demasiados suplementos. El exceso de exposición al sol no causaría esta intoxicación, debido a que el cuerpo limita la producción de esta vitamina.

En la nueva investigación los expertos analizaron los efectos de la vitamina D en tres grupos de mujeres de 50 a 70 años:

El primer grupo tomó la dosis diaria recomendada de 15 gramos.

El segundo grupo tomó 50 gramos.

El tercer grupo tomó 100 gramos.

Los resultados mostraron una mejora en la memoria y el aprendizaje en las participantes que tomaron más de la dosis diaria recomendada. Sin embargo, también experimentaron una desaceleración en los tiempos de reacción.

“El tiempo de reacción más lento puede tener otros resultados negativos, como un aumento potencial del riesgo de caídas y fracturas”, dijo la autora principal del estudio, Sue Shapses.

Según los especialistas, tomar 100 gramos de vitamina D por día no sería un problema para los jóvenes, pero podría comprometer la capacidad de los adultos mayores para caminar o recuperar el equilibrio y evitar una caída.

El equipo de investigación considera que examinar diferentes dosis de suplementos de vitamina D durante más tiempo en personas con diferentes edades y herencias raciales, podría ser el próximo paso para profundizar en este problema.

