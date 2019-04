Niño de 13 años vende su Xbox y trabaja como jardinero para poder comprarle un auto a su mamá

El pequeño William había visto varios videos en redes de cómo algunos hijos recompensaban a sus padres y él quiso hacer lo mismo

Un niño de 13 años llamado William Presto, originario de Nevada, ha conmovido el corazón de todos aquellos que han conocido su historia, ya que el chico fue capaz de hacer varios sacrificios con tal de poder comprarle un auto a su madre.

Krystal Preston es madre soltera de William y de otros dos niños; no tenía vehículo y desde hace un tiempo que atraviesa por un momento complicado en lo económico, por lo que tener un automóvil era para ella no algo necesario sino un lujo que no podía solventar.

William sabía que todos necesitaban ese auto, por lo que desde hace tiempo comenzó a realizar trabajos de jardinería y de mantenimiento en casas de sus vecinos para así poder reunir dinero y comprarle el auto a su mamá.

“Vi en YouTube donde la gente le consigue un auto a su mamá y yo quería hacerlo”, comentó el niño en entrevista a una televisora local.

Fue así como navegando por Facebook se encontró con el anuncio de venta de un Chevrolet Metro 1999; contactó al dueño del vehículo y le preguntó si a cambio del dinero que le faltaba podía darle su Xbox.

La madre de William compartió la gran satisfacción que le dio su hijo en su perfil de Facebook, recibiendo comentarios positivos sobre el buen trabajo que ha hecho como madre al formar a un niño de tan nobles sentimientos.

La madre de William compartió la gran satisfacción que le dio su hijo en su perfil de Facebook, recibiendo comentarios positivos sobre el buen trabajo que ha hecho como madre al formar a un niño de tan nobles sentimientos.