Adamari López y Luis Fonsi: Todo lo que pasó en el reencuentro que se verá en ‘Un Nuevo Día’

Se grabó el lunes pasado, pero lo verás recién este jueves

Tal como te hemos contado, este próximo jueves, Luis Fonsi, quien actualmente es uno de los coaches de ‘La Voz’ USA, estará de invitado en ‘Un Nuevo Día’, lo que marcará el primer reencuentro público con Adamari López después de que se divorciaron hace más de 9 años.

Sin embargo, lo que pocos saben y te contaremos en exclusiva, es que ese encuentro que se verá el jueves en el show matutino de Telemundo, ya se grabó el lunes pasado, debido a que Fonsi tenía que viajar a Madrid donde también es coach, pero de ‘La Voz’ España.

¿Qué pasó en ese reencuentro? ¿hubo en verdad reencuentro?… La respuesta es sí y a continuación te lo anticipamos antes que lo veas en pantalla.

Según pudimos saber, por personas que trabajan dentro del show, ninguno de los dos puso condiciones para este encuentro profesional. En el pasado, cada vez que ‘Un Nuevo Día’ entrevistaba al cantante, ella no estaba. Según esta misma persona, lo que veremos el jueves será a dos personas adultas y profesionales tratarse con mucho respeto y cariño.

“Adamari y Marco Antonio Regil le dieron la bienvenida al show a Luis Fonsi y luego, para la entrevista, ella quedó sentada al lado de él”, nos explica otra persona allegada al show.

López y Regil habrían tenido a su cargo la entrevista al coach de ‘La Voz’ y le habrían preguntado solo sobre el reality de los domingos de Telemundo.

Aunque, te repetimos, todo habría sido muy ameno, en un segundo bloque, habría habido un par de situaciones incómodas que Adamari y Fonsi habrían sabido sortear con amabilidad, y profesionalismo.

¿Cuáles? La producción, al parecer, habría decidido hacer un juego: que los integrantes del show le cantaran a Fonsi como si estuvieran en ‘La Voz’, y este le debía dar su comentario.

Como todo era en broma, así actuaron los talentos de ‘Un Nuevo Día’, pero, según nos dice una de nuestras fuentes, habrían puesto a Chef James y Adamari a cantar ‘Corazón en la Maleta’, que aunque nunca Fonsi lo confirmó oficialmente, se dice que el cantante se lo dedicó a López en medio del proceso del divorcio.

Pero todo no habría terminado ahí, el verdadero momento incómodo lo habría propiciado Marco Antonio Regil cuando le tocó cantar, el tema que tenía que interpretar era ‘Perdóname’… No se sabe si era que no se había aprendido bien la letra, se confundió o quizo poner un poco de ‘pimienta’, pero el mexicano habría comenzado a decir frases como “perdóname por las infidelidades”, algo que no está en la canción original.

No sabemos si esta última parte, el show la pasará o decidirá editarla, pero los presentes dicen que fue un momento un poco incómodo y que, después de eso, el equipo que acompañaba a Fonsi decidió dar por terminada la visita y aparentemente se fue sin despedirse al aire.

Esta reencuentro se verá al aire el próximo jueves 4 de abril, a las 7/6 AM Centro, en la cadena Telemundo, por si quieres ser uno de los testigos de este momento.

ESCUCHA AQUÍ ‘CORAZÓN EN LA MALETA’: