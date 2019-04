Destrozan a Mhoni Vidente en Instagram por sus predicciones desatinadas

La vidente no acertó en el futuro de Maduro y ahora la critican

Mhoni Vidente se ha convertida en una de las videntes más reconocidas en el medio debido a sus visiones y credibilidad que ha ganado gracias a su trabajo. La cubana ha sido respaldada por varios programas de televisión como “Hoy” y “Sabadazo” de Televisa así como “Sale el sol” de Imagen TV.

Sus mensajes y rituales para atraer cosas positivas a tu vida siempre son de los más buscados por las personas que la siguen. Sus predicciones sobre los famosos y figuras de la política siempre son de los más comentados y esa esa la razón por la que cae en un escrutinio cuando no se cumplen sus visiones.

Tras su intervención en el programa matutino de Televisa, la cuenta oficial publicó una foto de la vidente y le llovieron críticas negativas por sus predicciones desatinadas.

“Asca, saque de su programa tanto charlatan”, escribió un usuario. “Pero como que no acierta mucho, dijo que el 13 de marzo saldría la porquería de Maduro, el usurpador de Venezuela, y aún nada”, otro usuario observó. “Que ‘esperpento’ de cosa, no sé para que le dan tiempo aire…”, comentó otro usuario. “Mhoni, leí en un reportaje que dijiste que a Maduro lo mataban el 23 de marzo y no pasó nada. Esa fue predicción y, ¿qué pasó, no que eras tan exacta?”, se cuestionó otro usuario.