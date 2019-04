Ex policía es liberada de cargos de homicidio de hombre hispano en Texas

La decisión de retirar cargos de homicidio ha causado molestia en los familiares de John Hernández

Las imágenes de aquella trágica noche captadas por un celular, donde se observa a Terry Thompson sujetando en el piso de un restaurante Denny’s a John Hernández, no dejan de ser escalofriantes.

El video muestra un homicidio. Familiares de Hernández y testigos le piden a Thompson que lo deje de ahorcar pero no lo hace. En la grabación también se ve a la esposa de Terry, Chauna Thompson, ayudándolo a sujetar a Hernández.

En ese altercado que ocurrió el 28 de mayo del 2017 en Crosby, Texas, Hernández terminó perdiendo la vida. La comunidad hispana pidió justicia y luego de un juicio controvertido, Terry Thompson fue encontrado culpable de homicidio y sentenciado a 25 años de cárcel el pasado noviembre.

La familia de Hernández se encontraba esperando que la esposa de Terry también enfrentara a la justicia, sin embargo en una inesperada decisión, la Fiscalía del Condado Harris retiró los cargos de homicidio contra Chauna.

Chauna Thompson en el momento que ocurrió la tragedia era un oficial del Departamento de Alguacil del Condado Harris. Después de que se le presentaron cargos de homicidio fue despedida de su cargo.

El vicefiscal, Tom Berg, con la presencia de la familia de Hernández, anunció la decisión de no proceder contra la ex oficial.

“Lo que ella hizo no fue ese delito, tampoco lo que ella dejó de hacer”, dijo Berg.

“No podemos demostrar que ella tenía la intención de causar la muerte de Hernández”, agregó.

La fiscalía dejó claro que el caso penal llego a su final algo que dejo insatisfechos a los familiares de John.

“Entendemos lo que está pasando y sabemos que no hubo las suficientes pruebas, nos sentimos mal, queríamos que la encerraran, pero no podemos hacer nada más, ellos son los que saben de leyes”, dijo el padre de John, Ignacio Hernández.

Pero el padre aprovechó el momento ante los medios para mandar un mensaje.

“Ojalá nunca le den más trabajo en una agencia de policía”, sentenció.

La madre de John fue más dura con sus comentarios.

“Esto no es justo, no puedo estar de acuerdo, yo no la perdono”, comentó María Hernández.

La Oficina del Alguacil del condado Harris dio a conocer que Chauna Thompson presentó una apelación ante la Comisión de Servicio Civil, la cual está en revisión.