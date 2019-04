Exclusiva: Rashel Díaz responde a los crueles ataques en las redes

"Me duele ver tantas personas adultas y jóvenes expresándose de una manera tan cruel y sin control"

El cyberbullying está considerado uno de los peores males psicológicos de esta era, y los famosos son los primeros candidatos para ser víctimas de todo tipo de comentario, muchos de ellos negativos e inclusos amenazantes.

Como te hemos contado varia veces, Rashel Díaz, a quien vemos todas las mañanas en ‘Un Nuevo Día’ por la pantalla de Telemundo, es blanco de críticas y de crueles comentarios, especialmente de su vestimenta… Ante esta ola de odio, hablamos con la periodista y presentadora, quien le responde de esta manera a los que arremeten con ella en las redes sociales.

Pregunta: ¿Qué opinas del cyberbullying?

Rashel Díaz: Si te soy honesta me da tristeza, me duele ver tantas personas adultas y jóvenes expresándose de una manera tan cruel y sin control, solo por el simple hecho que están detrás de un teléfono. Individualmente deberíamos tomar conciencia de que las palabras que salen de nuestra boca o de nuestra mano al escribirlas tienen poder, ya que te pueden edificar, como también destruir, y nosotros como padres tenemos que preparar a nuestros hijos para enfrentar esta realidad, porque le puede pasar a cualquiera.

P: ¿Qué les dices a los que a diario se están fijando a ver en qué te pueden criticar?

R.D.: Desde mi corazón te digo que a mí no me molestan los comentarios hirientes, ni las criticas, estoy acostumbrada al llevar tanto tiempo en este medio… Claro que con el auge de las redes sociales, ahora sabemos más lo que llevan las personas en sus corazones , y es muy común ver opiniones destructivas hacia otros. A mí me dicen de todo: que si mi esposo es más joven, que me dejará, que si me operé… En fin, podría llenar una hoja entera pero lo que contesto siempre es, “Bendiciones”, y contesto eso porque es lo que de verdad deseo para esas personas, porque al expresarse así no están hablando de mí, sino que están revelando quiénes son ellos, y qué valores tienen como seres humanos. Así que por esa razón no me molestan.

P: ¿Cómo mantienes tu positivismo ante todo esto?

R.D.: Hay solo una forma de hacerlo y es buscar más de Dios cada día, tanto mi esposo, nuestros hijos, como yo, tratamos de llevar una vida cerca de Cristo, donde tratamos de ser mejores personas cada día. No significa que somos perfectos, o que no nos molestamos, o que no fallamos, significa que tenemos un modelo a seguir y que con su amor ha transformado nuestras vidas. Mientras más buscamos de Él, más va cesando lo negativo, y abundando lo positivo .