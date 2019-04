Un primer paso hacia la ciudadanía

Taller gratuito da una mano a la comunidad para su naturalización; líderes critícan a Trump tras su amenaza de cerrar la frontera

A los 79 años de edad, Rafael Martínez Anguiano por fin se decidió a dar el paso para iniciar los trámites para naturalizarse como estadounidense.

“En 1986 tuve la primera oportunidad de hacerme ciudadano”, contó. “En una iglesia repartieron formularios y le ayudaban a uno con el proceso pero yo le regalé el papel a una señora; ella se hizo ciudadana y yo no… Después dejé pasar el tiempo”.

Rafael fue parte de casi un centenar de personas y familias de la comunidad latina que este sábado acudieron al taller “¡Sí Se Puede! ¡Ciudadanía!”, organizado por el sindicato Teamsters Local 360, la Fundación Educativa NALEO y Loyola Immigrant Justice Clinic.

“Ya tenemos siete años haciendo estos talleres”, declaró a La Opinión, Lou Villalvazo, secretario-tesorero del sindicato. “Ha sido extraordinaria la respuesta de la gente y de nuestros aliados y voluntarios para ayudar a la comunidad”.

A través de los talleres de ciudadanía, los Teamsters han colaborado para que casi 1,000 individuos se beneficien del llenado de sus formularios N-400 de manera gratuita. De acuerdo con el Consejo de Inmigración Estadounidense (AIC), 5.3 millones de inmigrantes residentes de California se naturalizaron en 2015 y que en la actualidad hay casi 2.4 millones que tienen la oportunidad de convertirse en ciudadanos y aún no lo han hecho.

“El proceso de solicitud es complejo, pero la gente confía en nosotros”, expresó Ely Flores, director de compromiso cívico de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Elegidos y Designados (NALEO). “Por eso han venido numerosos abogados para que ayuden a las personas a navegar en sus procesos, que, en cada caso es distinto”.

Destacó que la ayuda profesional es vital, debido a los cambios en las normativas del Servicio de Ciudadanía de Inmigración de los Estados Unidos (USCIS).

Camino a las elecciones

“Yo quiero hacerme ciudadana para poder votar” , dijo Yolanda Sandoval, de 41 años de edad, nacida en Guadalajara, Jalisco y residente en Corona. “Quiero agilizar mis trámites y los de mis dos hijas [Atzihiri y Karla, de 25 y 24 años, respectivamente]”.

La mujer, que trabaja como costurera, dijo haber emigrado a EEUU hace dos décadas y que dar el paso hacia la naturalización “no me quita en nada ser mexicana, pero teniendo las dos nacionalidades es una mayor ventaja”.

Atzhiri expuso que fue traída a este país a los 3 años. “Ya quiero hacer oficial que soy ciudadana y poder votar”.

Su hermana añadió: “A mí me interesa votar para que cambien las leyes de inmigración y se acabe el perfil racial contra los latinos”.

Por su parte, una vez completada su solicitud, Rafael Martínez Anguiano manifestó que cuando sea ciudadano de EEUU podrá vivir “más tranquilo”, porque sus derechos constitucionales estarán asegurados.

“Yo ya no puedo trabajar; vivo de lo que me dan en el seguro, tengo muchos problemitas y en estos días me van a operar de una rodilla”, dijo.

“Pero ahí andamos, hasta que Dios nos diga aquí está tu rayita, aquí te quedas y ni modo, ahí nos quedamos… Pero siendo ciudadano”.

Críticas contra Trump… y AMLO

Los legisladores latinos que acudieron al taller de ciudadanía de los Teamster Local 360, criticaron no solo los presuntos intentos del presidente Donald Trump de cerrar la frontera con México la próxima semana, sino también al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y en general a mandatarios de Latinoamérica por “su débil o nula postura” para censurar al inquilino de la Casa Blanca.

“Donald Trump ha seguido atacando a los inmigrantes y separado a las familias en Estados Unidos, pero en Sacramento lo que hacemos es protegerlos y valorar sus derechos, no con palabras, sino con recursos para asegurarles respeto a sus derechos civiles”, dijo el asambleísta demócrata de Los Ángeles, Ricardo Santiago.

“Si [en México u otros países] no tienen pantalones para defender a su gente, nosotros se los mandamos”.

Trump amenazó este viernes con cerrar la frontera porque México no hace “nada” por detener el flujo de miles migrantes centroamericanos.

Ante ello, Santiago expresó que Trump no puede hacerlo de forma unilateral.

“Es imposible por las conexiones culturales, económicas y las necesidades mutuas de ambas naciones; lo que Trump trata de hacer es meter más miedo a los inmigrantes porque ha fracasado con su barda”.

María Elena Durazo, senadora estatal, dijo que el Presidente a amenazando a los inmigrantes desde hace dos años, cuando estaba en campaña hacia la Casa Blanca.

“Algunas amenazas son reales pero la mayoría no, porque él no tiene autoridad por encima de la Constitución y lo hemos llevado a corte una y otra vez”, dijo la exlíder sindical de Los Ángeles. “Si él tuviera plena autoridad ya hubiera hecho muchas cosas”.

Durazo indicó que los latinos “no nos vamos a dejar intimidad y, al contrario, vamos a salir a pelear más fuerte, como cuando lo hicimos contra [el exgobernador republicano] Pete Wilson y la Proposición 187”.

Por su parte, el exsenador estatal Kevin de León —autor de la Ley Santuario de California o SB 54— dijo que los inmigrantes “ni somos sicarios, ni criminales, ni nada…somos seres humanos, gente trabajadora… Somos las recamareras, los mecánicos, troqueros y gente que merece toda la dignidad y respeto”.

Así mismo criticó que Trump “siga utilizando a México para seguir con su política de odio y racismo contra los inmigrantes y los use como chivos expiatorios como una excusa para desviar la atención del público sobre los problemas de Estados Unidos”.