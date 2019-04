Esposa de Chyno Miranda, Natasha, sufre brutales ataques por hacer pesas con 40 semanas de embarazo

View this post on Instagram

40 semanas de Embarazo 🤰 y seguimos activos!!! . . De verdad me he sentido súper increíble..! En la consulta de esta semana me dijeron que todo estaba increíble.. que #VAMOSBIEN la barriga más bajita y el bebé desde hace rato ya súper encajado.. y lo que nos dicen a todas las primerizas recuerda que la mayoría de pasan del Due Date asi que ya falta poco.. Termina de disfrutar tu embarazo, haz ejercicio, come rico y a esperar🙏🏻❤️ Les confieso que me siento súper, entrene sabroso Piernas! (Monte todo en mis historias) lo único que les digo es que a veces al caminar si me duele el vientre bajo por la presión del bb ya hahaha pero de lo contrario hasta sigo durmiendo boca arriba😂 he tenido un embarazo increíble.. espero el próximo sea igual🙏🏻❤️.. Gracias a todos por estar pendiente, por tanto cariño, por sus lindas vibras y por ser parte de esta familia de Instagram! Los adoro😍! . .Ya falta poco para la llegada de nuestro LUCCA👶🏻🙌🏻💙 . . . #fitness #mom #pregnant #style #loveit #happy #gym