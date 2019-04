Madre de Kevin Fret asegura que Ozuna mandó matar a su hijo

Hilda Rodríguez también dijo que los cantantes sí mantenían una relación sentimental

La madre del asesinado trapero, Kevin Fret, dijo ayer que le entregó a Fiscalía unos mensajes de texto entre su hijo y Ozuna, que según ella, evidencian que el primero no extorsionó al intérprete de “Vaina Loca” y que sí mantenían una relación sentimental.

A través del programa radial Conexión Samantha Love, que modera la transexual boricua con ese mismo nombre, dijo que se sabrá toda la verdad y que todo el entorno entre Kevin Fret y Ozuna se dio porque su hijo encontró el enlace del vídeo sexual donde aparece el famoso reggaetonero.

“Desde un principio que mi hijo encuentra este vídeo. Sí, el encuentra un vídeo con esta persona, Ozuna y estoy hablando del cantante, obviamente. Cuando mi hijo encuentra eso desde un principio lo que le está pidiendo a él y voy a resumirlo porque esto ya se ha hablado muchas veces y no voy a contar algo que la gente no sepa”, dijo Rodríguez.

La mujer aseguró abiertamente que ella sabe que el cantante Ozuna y su manejador ordenaron el asesinato de su hijo y que nunca lo extorsionó, ya que solo le pidió ayuda para cantar porque ese era su sueño..

“Yo sé que fue él lo mandó a matar a mi hijo junto con Vicente Saavedra”, aseguró.

Escucha aquí la entrevista completa o reproduce a partir del minuto 28:30.

“Desde un principio lo que mi hijo le pide a él es que lo ayude a cantar. Eso era lo que mi hijo quería cantar. Mi hijo lo que quería era tener un sueño de cantante. Que obviamente yo estoy metida en todo esto desde un principio yo le dije “tú sabes qué? Si tú naciste, Dios te creó a ti para cantarle a Dios no para cantarle al mundo porque el mundo a ti no te va a dejar nada, el mundo es un traicionero y yo siempre estaba con el ahí, llamándole la atención, no soy una madre maipiola como personas han dicho… que quede claro, pero él desde un principio lo que quería era cantar, pero la persona Ozuna, Juan Carlos Ozuna, lo que le dice es “no, yo te voy a dar tanto dinero, yo quiero que tú me entregues el link y que tú me des eso porque yo necesito pues borrarlo, eso era lo que él quería, pero sí, ya mi hijo tenía ese vídeo, pero en realidad no era el único que tenía el video. Había dos o tres personas que tenían el video porque ya eso estaba público”, manifestó.

Cuando se le preguntó si su hijo mantenía una relación sentimental con Ozuna esta respondió que sí.

“Tuvieron la primera relación íntima que fue en el aeropuerto de Miami en el hotel donde él (Ozuna) lo citó para darle sus primeros $ 50 mil dólares. Ahí tuvieron su primera intimidad que le quede claro que todo lo que mi hijo hacia me lo decía a mí, que eso quede claro que mi hijo a mí no me va a mentir porque así como me decía las cosas buenas me decía lo malo: ‘mami hice esto lo siento mucho mami’, y yo le dije a el ‘ten cuidado’”, explicó Rodríguez.

“Pero que le quede claro que sí tuvieron intimidad y lo siento muchísimo por su esposa cuando le lleguen estas noticias que ella no tiene la culpa, claro que no”, añadió.

Rodríguez dijo también que Fret le comentó que le confesó al cantante Arcángel que él y Ozuna mantenían una relación.

“El hijo mío le confesó esto a Arcángel, él me lo llego a comentar, obviamente yo no estuve en la conversación como no estuve en otras conversaciones, pero vuelvo y te digo que él me contaba las cosas a mí y el me conto que él si se lo confesó a Arcángel. Arcángel le juró por sus hijos que nunca se lo iba a decir a Ozuna, pero ahí se llegó el momento en que él se lo dice y al otro día Ozuna lo llama (a Kevin) peleándole a él que porque se lo dijo a Arcángel.