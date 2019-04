¿De dónde sale el dinero que Emma Coronel invierte en su firma de moda con marca “El Chapo”?

Abogada Mariel Colón revela detalles de la firma de ropa y accesorios de la esposa de Guzmán Loera

Como en un desfile de modas, varias miradas están puestas en el proyecto de ropa y accesorios marca “El Chapo” que Emma Coronel lanzará en el verano, incluido el Gobierno, reconoce Mariel Colón, abogada la esposa de Joaquín Guzmán Loera.

Durante el juicio del líder del Cártel de Sinaloa, su exsocio Dámaso López Núñez, “El Licenciado”, involucró a Coronel en el segundo escape de su esposo, además de mencionarla como “mensajera” sobre trasiego de drogas, pero ella no es perseguida por dichos señalamientos ni México ni en Estados Unidos.

Dada su relación con Guzmán Loera, los movimientos de la exreina de belleza son seguidos por los medios y hasta por el propio Gobierno, reconoce Colón, quien a pregunta expresa dijo estar consciente de que habrá una atención especial al establecimiento legal de la compañía creada por Coronel en Nueva York.

“Obviamente tenemos en cuenta que el Gobierno va a ponerle un ojo especial a la empresa”, indicó la abogada, socia de Law Offices of Michael Lambert Esq.

¿De dónde proviene el dinero que invertirán en “Joaquín Guzmán Loera: JGL”?, se le cuestionó.

“Hay algo que es muy importante destacar: el señor Guzmán no tiene nada que ver en la empresa, no está en la corporación… solamente cedió sus derechos de propiedad intelectual, no tiene inversiones”, atajó la joven abogada. “Incluso el dinero con el que se está empezando, la compra de mercancía, es dinero de un proyecto que Emma también tiene cocinando, que todavía no estamos listas para hablar, pero un proyecto aquí en los Estados Unidos”.

Se insistió a la abogada sobre el tema, dada la importancia que Guzmán Loera tiene para las autoridades estadounidenses, aunado a que en el Congreso se introdujo la “CHAPO Act” –impulsada por el senador Ted Cruz (R-TX)– que busca utilizar los recursos del mexicano para el muro fronterizo.

“Si el Gobierno necesita pruebas, lo podemos probar… que no hay dinero de México”, afirmó Colón. “El dinero proviene de aquí mismo de Nueva York… de otro proyecto”.

La idea de esta empresa ha estado rondando varios años la cabeza de Emma Coronel, para quien no fue complicado comenzarla en EEUU, debido a que es ciudadana estadounidense.

“Emma y el señor Guzmán tuvieron la idea hace años… luego pasa lo que sucedió con él, que fue extraditado y la idea se quedó ahí”, indica Colón. “Ahora que terminó el juicio, ella decide retomar esto”, indica, pero ya sin su esposo.

“El señor no puede ser parte de la corporación, lo único que hizo fue que cedió a la corporación, a la LLC (Compañía de Responsabilidad Limitada), los derechos de poder usar su firma y su nombre. La presidenta es Emma… para que pueda ser llevado por ella, aunque sí hay ideas de ambos, por las conversaciones que tuvieron antes… el proyecto es de Emma”, apunta la abogada.

Colón indicó que comenzar la LLC fue complicado, ya que se necesitaba la firma de Guzmán Loera, la cesión de los derechos, algo que fue un reto legal, debido a la desconfianza de los fiscales federales, que debieron revisar el documento.

“Lo enviamos en enero, y desde entonces los fiscales tomaron tiempo en aceptar el documento, que no violaba las reglas… que no tenía ningún mensaje oculto entre Emma y su esposo”, explicó. “Mi compañero Michael Lambert hizo la petición al juez Brian Cogan, para que el Gobierno se apurara… Al final vieron vieron que era solamente un documento civil”.

El estilo de ropa

Los productos para mujeres y hombres son ideas de Emma Coronel que serán hechas realidad por diseñadores jóvenes, a quienes se lanzó una convocatoria para participar.

“Es una linea de ropa que va a tener jeans, playeras, polos, cachuchas, accesorios y otras cosas que están en proceso, que estamos en proceso de manufactura”, adelantó Colón. “Estará, por ahora, enfocada más para hombre, pero va a haber artículos de mujer, pero va a ver otra sorpresa para las mujeres”.

La abogada boricua reconoció estar sorprendida por la respuesta de los diseñadores, de quienes ya evalúan sus portafolios para considerar su contratación, un proceso que no tardará mucho, ya que los primeros productos se lanzarán en el verano.

“Hicimos un llamado a diferentes diseñadores, porque aunque son ideas de Emma y del señor, obviamete las tiene que poner en el papel, ella no es diseñadora de modas”, dijo. “Las ideas que ella tenga estamos convocando a diseñadores que apenas están empezando para darles oportunidad de superación, de progreso… se sienta habla con Emma, habla conmigo… y plasma la idea, el estilo de Emma”. Los diseñadores deberán firmar un acuerdo de confidencialidad.

Colón agregó que la mayor parte de la manufactura se hará en México, “para ayudar a la economía del país”, aunque habrá partes del proceso que deberán concluirse en EEUU, debido a los materiales que se utilizarán.

“La línea de ropa solamente tendrá una presencia online, pero estamos diciendo a tiendas que les interese vender la marca que se contacten con nosotros y entonces evaluaremos“, señaló. “Dependiendo de cómo van las cosas, quizá más adelante abrimos una tienda, pero por el momento no”.

La abogada, quien destacó por su cercanía con Emma Coronel, durante el juicio de Guzmán Loera, dijo que su clienta está “muy emocionada”.

“Soy la representante legal en Estados Unidos y América Latina. Emma va a estar muy envuelta… yo en el aspecto más legal con el papeleo”, indicó. “Ella va a viajar para la promoción de la marca… Ella está muy emocionada”.