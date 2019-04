Hace 25 años que murió Kurt Cobain y su muerte sigue siendo importante, ¿por qué?

Kurt Cobain murió a los 27 años, como otras grandes leyendas de la música

Si pasas cualquier día por el bulevar Lake Washington, en Seattle, verás a alguien parado frente al lugar donde Kurt Cobain se suicidó. Era una habitación en el garaje de la casa y sucedió hace 25 años.

Verás a la gente, al otro lado de la calle, con el iPhone en alto captando para la eternidad lo que nunca podremos olvidar. Esa casa donde sigue el espíritu de una de las leyendas de la música. La gente deja flores y también escribe mensajes para el que fue líder de Nirvana.

Está claro que, aunque haya pasado el tiempo, el artista de Aberdeen todavía tiene un nombre propio en Seattle, especialmente en este lugar, reflejo de su identidad cultural.

Con el paso del tiempo y la llegada de las nuevas generaciones, quizás son muchos los qeu conocen algunas de sus canciones, pero no están familiarizados por toda la cultura underground de Seattle y la importancia que tuvo para una generación determinada bandas como la de Kurt Cobain.

Es el aniversario de un acontecimiento triste, la pérdida de un gran cantante que, como muchos otros, se fue antes de tiempo. Hay muchas canciones que recordar y disfrutar para venerar su memoria. Pero quizás, lo que mejor podemos hacer, es enseñarles a los jóvenes de ahora y los que están por llegar que, aunque el tiempo pase, hay personas y artistas que son capaces de vivir siempre.

Kurt Cobain es uno de ellos. Suerte que vive en canciones como Smells like teen spirit o The man who sold the world