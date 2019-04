La iglesia avala los cursos para cuidar homosexuales

La postura de la Iglesia ha creado mucha polémica

En España, la Iglesia vuelve a una de las posiciones más ultraconservadoras de los últimos tiempos.

En un comunicado, la Conferencia Episcopal Española (CEE) mostraba su apoyo a un obispo que es conocido por sus posiciones homófobas. Más tarde, en una rueda de prensa, se comunicó que se avalaba los cursos para curar homosexuales amparados por el obispado y justificaba dicho amparo en que “usamos la terminología curación no desde el punto de vista médico, sino espiritual”.

Esta postura recibió muchas críticas, por lo que la Iglesia tomó una postura de contraataque y en el mismo comunicado señalaba que “nos preocupa asistir de nuevo a un ejercicio de manipulación de la verdad y desinformación intencionada que termina provocando el odio que se dice querer evitar o denunciar”.

En el escrito se destacó que la terapeuta del Centro de Orientación Familiar (COF) que imparte los cursos “es doctora en Biología y ha hecho el Máster en Acompañamiento Familiar en el Instituto Juan Pablo II”.

El nuevo portavoz de la CEE reconoció que “sí hay un equívoco con la expresión curar porque la homosexualidad no se cura. Nosotros no somos expertos en cuestiones de medicina; no son de nuestra competencia, pero quien libremente quiera, siendo mayor de edad, o si es menor de edad con el permiso de sus mentores legítimos, puede buscar la sanación espiritual. Lo que la Iglesia no hace es terapia restaurativa”.