Familia latina se defiende de intentos de desalojo

Denuncian que a pesar de sus quejas nunca las reparan y eso ocasiona vivir en condiciones insalubres e inseguras

¡Tener un techo es un derecho!, fue el grito de decenas de miembros afroamericanos y latinos de Californianos para el Empoderamiento de la Comunidad (ACCE) quienes este viernes defendieron el posible desalojo de una familia mexicana en la ciudad de Compton, de una casa que se encuentra en pésimas condiciones de seguridad.

“Los cuartos donde dormimos están enmohecidos”, dijo Cecilia Vargas Reyna, oriunda de Guerrero, México. “A mi hijo más pequeño lo he tenido que llevar al médico porque ha estado sangrado de la nariz”.

Vargas Reyna, su esposo Carlos y sus dos hijos: César, de 25 años, y Carlos Eduardo, de 15, viven en la cuadra 708 W. de la calle Plum, al sur de Los Ángeles, donde ayer se les unieron el concejal Isaac Galván y la vicealcaldesa Janna Zurita, quienes prometieron que enviarían a expertos del Departamento de Bomberos de la ciudad y agentes de aplicación de códigos municipales para inspeccionar la casa.

Con pancartas de “No vamos a dejar que nos echen”, “Vivienda es un derecho humano”, “Reparaciones de calidad, ahora”, o “Quieren nuestro dinero, pero no arreglan las casas”, los manifestantes de ACCE reclamaron justicia para la familia latina.

“He traído conmigo a mi hijo y en verdad que ni a mí ni a nadie nos gustaría vivir una situación como esta… Nadie debe vivir en un hogar insalubre”, dijo el concejal Galván, en una rueda de prensa frente a la casa.

Con orden en mano

La familia Reyna se enfrenta a una orden de desalojo —que se cumplió el pasado 27 de enero— contra el gigante de capital privado Blackstone, la empresa que aprovechó la ola de ejecuciones hipotecarias de 2008 para apostar por una eventual recuperación de viviendas.

La firma de bienes raíces creó en 2012 la compañía Invitation Homes en la que invirtió 9,600 millones para recoger miles de propiedades en todo el país y convertirlas en unidades de renta.

Los Reyna viven desde 2013 en el lugar de dos recámaras —aunque cuentan que les habían asegurado que eran tres. Comenzaron pagando un alquiler mensual de $950, pero con el transcurso de los años, lo tienen establecido ahora en $1,400.

“Nos dijeron que si firmábamos contrato nos cobrarían $2,000 mensuales”, dijo Reyna. “Pero si no lo aceptábamos nos aumentarían el 100% o hasta $2,900”.

La familia se rehusó a pagar los aumentos porque la casa estaba en malas condiciones. Indicaron que las ventanas de la sala-comedor no cierran, que la alfombra está negra porque en seis años no ha sido reemplazada, un cuarto no tiene electricidad, la conexión eléctrica de la lavandería tiene defectos y el agua se sale por el lavatrastos, aparte de paredes y un baño enmohecido.

“Hicimos reportes al Departamento de Salud en 2017 y 2018; nos dijeron que había demasiadas irregularidades, pero hasta ahora no han hecho nada para remediar todos los defectos”, indicó la mujer. “Tenemos videos donde se ve que los árboles que están frente a esta casa se están cayendo a pedazos porque están demasiado viejos y tememos por nuestra seguridad”.

Tras un acuerdo en la Corte Superior de Los Ángeles, el pago mensual se estableció en $1,400. Sin embargo, en noviembre pasado la familia recibió una orden de desalojo que vencía en enero de 2019.

“Hace dos años yo le decía al mánager [David Castillo] que ya no quería rentarles porque hicieron caso omiso a mis súplicas y me dijo que no me saliera porque no tenían a nadie más que les rentara”, declaró Cecilia Vargas Reyna.

“Quedaron que arreglarían todo y no hicieron nada; ahora mis hijos duermen en un sillón-cama porque en el cuarto no se puede respirar por toda la humedad y el moho que hay”.

La compañía de bienes raíces, que tiene sus oficinas en Pasadena, no ha querido recibir la renta de febrero y marzo, informó Joe Delgado, director de ACCE.

“Lo que nosotros sabemos es que, por cada familia a la que le aumentan el 10% anual de renta, eso representa unas 2,000 personas más que se quedan sin hogar”, agregó.

“En el caso de esta familia [Reyna] las horrendas condiciones [de insalubridad] se detectaron hace un año pero siguen ahí y ahora son peores”.

En efecto, un reporte escrito de siete páginas que fue entregado a La Opinión muestra que la compañía Mold Masters de Glendale, expertos en la remoción de moho, daños producidos por agua y calidad del aire en el interior de viviendas detectaron “niveles elevados de humedad en el piso de linóleo del baño y en la alfombra del pasillo, incluyendo la pared de una recámara…y la calidad del aire extremadamente degradado durante la inspección en la cocina, baño, sala y recámaras”.

La Opinión intentó contactarse con Blackstone e Invitation Homes pero hasta el cierre de edición, no hubo respuesta.