Foto: Nace el primer jaguar por inseminación artificial… y su madre se lo come

COLABORAÇÃO INTERNACIONAL PRODUZ O PRIMEIRO FILHOTE DE ONÇA-PINTADA NASCIDO DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL Marco histórico científico para a conservação de felinos ameaçados No dia 16 de fevereiro de 2019 nasceu na Associação Mata Ciliar, em Jundiaí, o primeiro filhote de onça-pintada de inseminação artificial (IA) do mundo. Este nascimento inédito representa um grande avanço científico e é resultado de um projeto do Centro Brasileiro para a Conservação dos Felinos Neotropicais desenvolvido pela Associação Mata Ciliar (AMC) em parceria com o Center for Conservation and Research of Endengered Wildlife (CREW) do Cincinnati Zoo & Botanical Garden e com a Universidade Federal do Mato Grosso. A inseminação artificial (IA) foi feita com sêmen fresco coletado de um macho de onça-pintada residente na AMC. Após 104 dias de período de gestação, uma das onças-pintadas selecionadas pelo projeto, chamada Bianca, deu a luz a um único filhote. A pequena oncinha nasceu saudável e vigorosa e Bianca apresentou um excelente cuidado maternal com seu filhote. Infelizmente, depois de dois dias, o filhote veio a óbito. Não foi possível saber a causa da morte, pois antes que a equipe de veterinários pudesse realizar uma análise, em um comportamento natural, o filhote morto foi comido pela mãe. Apesar do triste fato, não é incomum isso acontecer, tanto em cativeiro como na natureza, principalmente tratando-se de carnívoros. Bianca era uma mãe de primeira viagem e isso também pode ter influenciado no ocorrido. Contudo, o nascimento do filhote é um resultado muito positivo para a conservação da onça-pintada, considerando que trata-se da espécie de felino mais ameaçada de extinção no Brasil. Leia a publicação completa e assista o vídeo do projeto acessando o site da Associação Mata Ciliar: www.mataciliar.org.br