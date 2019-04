Anuel AA le tiró a Ivy Queen y mira lo que ella le contestó

La cantante no se quedó callada

Se formó la tiradera entre los artistas.

El pasado sábado el trapero Anuel AA publicó un “Instagram stories” opinando sobre la carrera de una reconocida cantante de reggaetón.

“Cómo me van a decir que una mujer que no pega una canción hace más de siete años es la reina del reggaetón. ¡¡¡Los números no mienten!!! Kobe era el Rey pa’ sus tiempos, pero ahora es LEBRON!!!!!!!”, publicó el novio de Karol G en compañía de un emoticón de una carita pensativa.

Aunque no mencionó el nombre de la reggaetonera, muchos entendieron que hablaba de Ivy Queen, quien fue una de las pioneras en el género y la que por años ha sido denominada la reina del reggaetón.

Ante esto, la autodenominada “Caballota, diva, la potra”, usó esa misma red social para responderle al intérprete urbano; ¡y de qué manera lo hizo!

“¿Será que tengo que recordarte de dónde vengo? “Culicagao Anuel AA, ¡tú no quieres cruzarte con la reina!”, le respondió Ivy Queen.