Bajan deportaciones de mexicanos en Los Ángeles: Cónsul de México

Considera que puede ser una consecuencia de la ley Santuario y de que más inmigrantes conocen sus derechos

Durante los primeros tres meses de lo que va del año, las deportaciones y detenciones de inmigrantes mexicanos bajaron entre un 15% o 20% en Los Ángeles comparado con 2018, señala el cónsul general de México en Los Ángeles, Carlos García de Alba.

“Se deportaban 7.8 mexicanos diario. Este año estamos en alrededor de seis deportaciones por día. Alrededor de 180 al mes”, dice el diplomático.

“Esto puede deberse a los efectos de la Ley Santuario que ha traído menos colaboración de las policías con el Servicio de Migración y Aduanas (ICE) y a que la gente se cuide más y están mejor informados”, considera.

“Las detenciones y deportaciones bajo Trump están casi a la par que en la época de Obama”, asegura.

El cónsul quien ha llevado estadísticas de las deportaciones y detenciones de México a partir del 21 de enero de 2016 que el presidente Trump asumió la presidencia de los Estados Unidos, revela que a diario tenemos entre 13 y 14 detenciones de mexicanos en el área de Los Ángeles. Antes eran alrededor de 16 por día.

Opina que cada vez que un inmigrante mexicano es detenido o deportado por las autoridades de migración, es una tragedia humana. “Son historias tristes porque imagínate el desamparo que viene para una familia. Además porque es gente buena, trabajadora, honesta”, enfatiza.

El cónsul a quien le queda poco tiempo en el Consulado de México en Los Ángeles, y se prepara para ser trasladado a otra sede diplomática en cualquier parte del mundo, recomienda a los inmigrantes mexicanos, preocuparse por conocer sus derechos, pero también les pide que se porten bien y respeten las leyes estadounidenses.

“Cuantas veces por una tontería, comprometemos nuestra vida como por manejar con tragos o subir el volumen a la música”, dice.

Sin embargo, también les pide que no renuncien a convivir con la familia y se condenen a una vida de encierro. “Salgan los fines de semana al parque, practiquen deporte y cultiven el hábito de la lectura”, dice.

Hace ver que contrario a lo que se pudiera pensar, bajo la administración del presidente Trump no ha habido un número significativo de auto deportaciones a México. “La gente quiere seguir acá, y están en su derecho”, considera.

¡Háganse ciudadanos!

García de Alba quien estaría cumpliendo tres años el 24 de junio como cónsul en Los Ángeles, hace un pedido muy especial a los mexicanos que califican para la ciudadanía. ”¡Háganse ciudadanos! Somos la minoría que menos se naturaliza en Estados Unidos”, enfatiza.

Hay tres millones de mexicanos residentes permanentes en los Estados Unidos que por alguna razón no se hacen ciudadanos, asevera. “Esto es producto de una mezcla, mucha gente no tiene el conocimiento ni la asesoría legal, otras veces no lo hacen por los 720 dólares que cuesta el proceso; y también debemos decirlo, hay gente que no quiere”, dice.

“Pero deben considerar seriamente hacerse ciudadanos estadounidense. Es la mejor protección y el mejor seguro en Estados Unidos. Además de que pueden votar y ser votados. Otro cantar sería contar con más mexicanos en cargos de elección popular para congresistas, gobernadores, sheriffs, etc.”, remarca.

VIDEO

Qué juzgen los mexicanos

El cónsul García de Alba asegura que se va de Los Ángeles encariñado con la ciudad y su diversidad.

“Es una gran comunidad la que tiene México en Los Ángeles, muy diversa. Tengo el enorme privilegio de haber sido cónsul de Los Ángeles donde radica la mayor concentración de mexicanos fuera de México, y tenemos la oficina que más servicios consulares realiza en el mundo”, indica.

“Me voy agradecido con todos los empleados, desde los que hacen la limpieza hasta el cónsul adscrito y mi propia oficina”, dice.

Por lo que se refiere a su trabajo en el consulado, dice que “no me toca juzgarlo sino a ustedes. Fue un trabajo retador en el que aprendí mucho. Di mis máximas capacidades y trabajé al límite de mis posibilidades, 19 horas diarias”, afirma.

Algo que lo hace sentir satisfecho es del programa de certificación de oficios y de la creación del centro cultural mexicano que impulsó durante los casi tres años que lleva como cónsul.

Marcela Celorio, actual cónsul de México en San Diego ha sido nombrado cónsul de México en Los Ángeles. “Será la segunda mujer en ser cónsul en esta sede”, comentó García de Alba.

Extraoficialmente se ha mencionado que él podría irse de cónsul a Milán, Italia, pero asegura que no sabe nada sobre esa posibilidad.

Lo único cierto, dice, es que a donde lo manden partirá para continuar con su carrera diplomática de 32 años. “El cambio puede ser en cualquier momento. A donde vaya, iré contento con muchos bríos y planes”, externa.