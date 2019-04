El polémico mensaje de la hermana de “Lady Frijoles” antes de ser detenidas

Mirna Yolanda escribió en su cuenta de Facebook

Los problemas parecían asolar a las hermanas Zalaya Gómez desde semanas antes de que fueran arrestadas.

Al menos así lo dejó ver un supuesto mensaje escrito por Mirna Yolanda, hermana de Mirian Yamileth, conocida como “Lady Frijoles”, en su cuenta de Facebook.

El 17 de marzo, Yolanda cambió su foto de perfil, se le ve sonriente y mostrando un atrevido escote, pero su texto revela una faceta opuesta a esa felicidad.

“La vida te da golpes duros, pero Dios te da fuerzas para resistirlos”, escribió. Tuvo algunas respuestas de apoyo, reportó Mundo Hispánico, pero no se reveló el problema que enfrentaba ni si estaba relacionado con el conflicto que derivó en una pelea por la que ella y su hermana fueron detenidas y enfrenta cargos criminales por ataque agravado con arma mortal.

Hasta ahora se sabe poco de la hermana de “Lady Frijoles” cuyos hijos enfrentan un futuro incierto tras la detención de su madre, además de que más grupos que apoyan al presidente Donald Trump la toman como ejemplo contra los inmigrantes indocumentados.

Aunque las hermanas afirman que no agredieron a su tía como se ha descrito enfrentan las acusaciones y no podrán salir de prisión si no pagan la fianza de $10,000 dólares.

Aunado a ello, ambas hondureñas enfrentarían proceso de deportación.