El video de Pablo Lyle esposado y en una patrulla rumbo a prisión

#pablolyle llegando a la carcel esposado para ser procesado al terminar la audiencia esta mañana en Miami, Fl. La mañana de este lunes, el actor Pablo Lyle se presentó ante una audiencia en Miami por estar relacionado con la muerte de un hombre de 63 años, el cual golpeó tras un incidente de tráfico. Video @elgordoylaflaca