Ellas surcan los cielos cada vez más alto contra todos los obstáculos

Esta joven mexicana es un ejemplo de perseverancia por alcanzar el sueño de ser parte de una industria dominada por hombres

Cuando Frida Azpeitia Álvarez se pone al mando de un avión Boeing, se siente como si estuviera en su casa.

¿Nervios? ¿Miedo? “Para nada”, dice sin dudarlo. En la cabina, esta joven mexicana se concentra en su prioridad, llevar a los pasajeros a su destino con seguridad.

A sus 34 años de edad, Frida Karina es primera oficial de la compañía Aeroméxico que vuela por Estados Unidos, Canadá y América Latina.

Ella es parte del pequeño grupo de 182 mujeres aviadoras en activo que tiene México entre capitanas y primeras oficiales. En Aeroméxico, la compañía aérea mexicana para la que trabaja, cuenta con alrededor de 42 mujeres aviadoras.

En Estados Unidos, de acuerdo al Institute for Women of Aviation Worldwide, las mujeres pilotos son un pequeño grupo. Solo el 6.3% de los pilotos comerciales y 6% de los pilotos no comerciales son mujeres. Esto significa que solo hay 6,081 mujeres pilotos para aviones comerciales, y 10,247 para aviones no comerciales. La Sociedad Internacional de Mujeres Pilotos de Líneas Aéreas (ISWAP), estima que un 5% de los pilotos de aerolíneas en el mundo, son mujeres.

Un sueño de infancia

Todo comenzó como un sueño a muy corta edad cuando Frida entró en contacto con la aviación. Su madre era sobrecargo.

“Yo viajaba mucho con ella. Antes las regulaciones eran diferentes. Cuando no había asientos disponibles, la familia de la tripulación podían irse en la cabina con los pilotos. Cada que viajaba con mi mamá, me terminaba yendo en la cabina”, recuerda.

Su interés por la aviación nació al ver el trabajo de los pilotos siendo una niña. Al terminar la preparatoria, sus papás le pagaron la carrera de piloto privado, pero se vio obligada a dejarla cuando ya no pudieron costearla.

Frida pasó un tiempo trabajando en bares y restaurantes hasta que se metió a las Bienes Raíces. Fue en esta última actividad donde tras trabajar ocho años, logró juntar dinero para regresar a estudiar para piloto.

Regresó a la escuela y se graduó como piloto privado. Una carrera que solo permite pilotear los aviones propios.

En 2014, obtuvo su cédula profesional, su título y licencia como piloto para aviones de hélices de menos de 12,500 libras.

Pero esta mexicana, quería trabajar en una aerolínea comercial. “No sabía como entrar a Aeroméxico. Fui a Interjet y no me aceptaron por las horas y la edad, tenía 28 años y como 500 horas de vuelo. En Volaris no pasé el detector de mentiras”, narra.

Preparación y experiencia

Finalmente gracias a que tenía a una amiga casada con el dueño de una compañía de aviación ejecutiva de taxis y ambulancias aéreas, le dieron una oportunidad.

“Al principio no me pagaban, y tenía que hacer de todo hasta bajar maletas. Cuando al mes estaba a punto de renunciar, me dieron mi primer contrato. La verdad que cuando eres un piloto nuevo, es difícil que te contraten”, reconoce.

Por seguridad, los clientes de la compañía exigían dos pilotos en aviones que eran para un solo piloto. “Yo iba como segundo piloto”, dice.

Tuvo la suerte de que le tocó un capitán con mucha experiencia que le daba la oportunidad de volar un tramo de ida o regreso de los vuelos.

Dentro de la misma empresa, más tarde trabajó con otro capitán de mucha experiencia y de 72 años, quien fue clave en su carrera.

“Un día cuando cumplí las horas para ser capitán, me preguntó que si me gustaría trabajar para la aviación comercial. Me encantaría, le dije”, recuerda feliz.

El capitán tenía un hijo que era parte de ASPA, la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México. “Gracias a su apoyo, me dieron la carta para el examen de piloto comercial. Lo pasé porque siempre estaba en cursos extracurriculares de aviación. Cuando llegó la oportunidad, ya estaba lista. Todo me lo sabía”, dice.

En 2015 presentó la solicitud para ingresar a Aeroméxico y la aceptaron. “Pero durante cuatro meses tuve que pasar exámenes teóricos, psicológicos, médicos y la prueba del simulador (donde se presentan diferentes escenarios de fallas en el aire)”, comenta.

Después de un largo proceso de mucho estudio y exámenes, fue contratada como primera oficial o copiloto.

“El copiloto y yo hacemos lo mismo, pero el piloto tiene toda la responsabilidad. Si él se enferma o le da un ataque, yo puedo aterrizar sin problema”, dice.

Por increíble que parezca, la parte que más le emocionó no fue cuando logró su sueño de trabajar en una aerolínea de pasajeros. “Creo que fue cuando me dieron la primera oportunidad de volar un avión. Lo de Aeroméxico, ya lo esperaba porque había trabajado mucho para eso”, asegura.

Comenzó en 2016 en Aeroméxico Connect, la aerolínea regional que vuela solo dentro de México. Hace casi un año, se pasó a Aeroméxico, la compañía que vuela fuera de México.

“Cada año, los pilotos somos evaluados. Estamos bajo la lupa de mucha gente. Cuando pasas todos los exámenes, es de lo más relajante”, dice.

Además sostiene que los pilotos están sujetos a exámenes aleatorios para ver si cumplen con todas las regulaciones.

El orgullo de ser piloto

Frida afirma que se siente muy orgullosa de todas sus compañeras pilotos.

Considera que para ser piloto, primero se necesita querer serlo, pero también disciplina, persistencia, buena memoria, estudiar mucho, salud, contactos y dinero ya que la carrera es muy cara.

“Sale como 150,000 pesos. Yo tuve que pagar como 70,000 dólares. No sabía que hay becas”, reconoce.

Ella recomienda a las jóvenes que quieran ser pilotos, que comiencen en la fuerza aérea del ejército. “Si no pueden pagar, esa es una alternativa. Pero no se detengan, las mujeres podemos hacer lo que querramos“.

Platica que sus padres se sienten súper orgullosos de su trabajo. “Nunca esperaron que lograra ser piloto. Recién me tocó llevar a mi mamá a ver a una tía que vive en San Francisco, y yo iba tripulando el avión. Desafortunadamente después de los ataques terroristas del 9/11, nadie puede entrar a la cabina ni aún los familiares”, externa.

Su parte favorita durante un vuelo es el aterrizaje y el despegue. “Lo demás es más calmado. La turbulencia es incómoda para los pasajeros. Siempre buscamos alternativas para evitarlas como cambiar de nivel o bajar la velocidad. Pero en un vuelo siempre va a ver turbulencia. Si no hay, es que hubo suerte”, comenta.

Una de las cosas que más goza, es cuando al terminar el vuelo, se asoma por la cabina para saludar a los pasajeros que van de salida.

“Cuando me ven ahí, después de un buen aterrizaje en un súper avión, les cambias la imagen de lo que podemos hacer las mujeres”, dice fascinada.

Frida se visualiza como piloto toda una vida, a los 50, 60 años. Pero además tiene sueños empresariales. “No tengo el sueño de tener hijos o casarme, pero si me gustaría además de ser piloto, abrir un negocio como una taquería. Me gustan mucho los tacos”, dice sonriente.

Esta joven piloto vuela aviones Boeing 737-700, 737-800 y 737-8.