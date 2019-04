Endgame: actores y responsables de Marvel reflexionan sobre el fin de los Avengers

Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Mark Ruffalo y más “superhéroes” compartieron sus experiencias como miembros del Marvel Cinematic Universe que –teóricamente- se cierra después de 22 películas con Avengers: Endgame

Cuesta creerlo, pero en Marvel Studios aseguran que el viaje de los Avengers –al menos tal como los hemos conocido desde que se estrenara “Iron Man” allá por 2008– se termina con “Avengers: Endgame”, cuyo estreno el 26 de abril ya se ha convertido en un acontecimiento con tickets en reventa como si se tratara de un concierto de la banda de moda o de una final de un campeonato de fútbol.

“Avengers: Infinity War” nos sorprendió con el final menos feliz que se recuerda en una película de superhéroes, pero reventó la taquilla con más de $2 mil millones de recaudación en todo el mundo. Aquel final y ese éxito pusieron toda la responsabilidad en “Endgame”, que no sólo tendrá que volver a conectar con una audiencia que nunca parece cansarse de los personajes de Marvel, sino que necesita proveer una “solución creíble” al devastador final de “Infinity War”.

Ése es el reto. Sea como sea –y la realidad es que no se sabe casi nada del film, del que se han mostrado muy pocas imágenes y un tráiler nada clarificador que incluso podría contener alguna secuencia que no es parte del film para despistar, según Joe Russo, uno de los directores–, “Avengers: Endgame” pone fin a las aventuras de un grupo de personajes que conocíamos de los comics pero que no habían dado el salto al cine hasta hace una década. Desde entonces, han sido 22 las películas del Universo Cinemático de Marvel.

Por eso la multitudinaria rueda de prensa del film fue un tanto “agridulce”, como apuntó Mark Ruffalo (Hulk), ya más serio después de bromear con que el grupo de actores con el que había compartido los films de Marvel no se sentía como una familia “porque todos se llevan bien”.

“Esta conferencia de prensa es diferente, es triste, es agridulce. Estamos hablando como si estuviéramos muertos. Como actores somos nómadas que no nos vemos más que en ceremonias de premios si somos nominados”, dijo Ruffalo, inmediatamente interrumpido por Chris Evans.

“¿Cómo se siente eso [de ser nominado]? Habla por ti”, bromeó el Capitán América.

“Tener la oportunidad de trabajar con el mismo grupo varias veces durante años es un lujo. Ver cómo tienen hijos, cómo se divorcian y se vuelven a casar…”, continuó Ruffalo, entonces interrumpido por Scarlett Johansson.

“No hace falta que sigas por ahí”, le cortó la actriz que interpreta a Black Widow.

Reunión familiar

Las bromas se sucedieron entre un grupo de actores que Ruffalo definió como “la familia que a uno le gustaría tener”. Robert Downey Jr. (Iron Man) no paró de bromear con Evans, como si de una continuación de la relación de amor y odio que tienen sus personajes se tratara.

Evans, que destacó las amistades que había hecho en los últimos diez años, aseguró que la parte favorita de este universo es su historia con Iron Man. “Tienen visiones distintas, se produce conflicto, pero al final los dos tienen el corazón en el lugar correcto”, indicó el Capitán América, quien preguntando por sus apariciones con y sin barba encarnando al personaje en diferentes films, recordó cómo en una de las primeras películas estaba rodando a la vez “Snowpiercer” con barba, por lo que no podía afeitarse para interpretar al superhéroe y tuvo que ponerse una prótesis para tapar el pelo de la cara.

“¿Si estamos poniendo a Ruffalo verde [por Hulk], no podemos quitar esta barba [con computadora]? Pero no, tuve que pasar horas en una silla poniendo la prótesis”, explicó.

Por su parte Chris Hemsworth (Thor) contó cómo el Universo Marvel llegó a su “universo” en Australia cuando estaba empezando su carrera y pensó: “Oh, sería increíble ser parte de eso. Años después no pude creer que fui elegido. A través de los films, con cada director y cada actor, hasta Ragnarok, siempre tratamos de hacer algo diferente, único. Es un trabajo de muchos lo que ha hecho especial a Thor”.

Downey Jr. destacó la inteligencia y lo exigente que es la audiencia hoy día: “Te pide que le des algo nuevo, distinto incluso a lo que le diste 20 minutos antes”.

En la presentación también estaban presentes el resto de superhéroes que sobrevivieron a la masacre de Thanos en “Infinity War”.

Jeremy Renner (Hawkeye) comentó que se sentía “bien, descansado, listo para volver”.

Danai Gurira (Okoye) destacó la importancia de “Black Panther”, el otro éxito de Marvel Studios en 2018: “Ver un país como Wakanda, sin historia de colonización y convirtiéndose en un país tan poderoso, y ser la guardiana de eso, es un orgullo”.

Scarlett Johansson apuntó al cambio de Black Widow desde su primera aparición en “Iron Man 2” y a la inclusión de más personajes femeninos en las últimas películas de la saga: “Mi personaje ha cambiado desde una sexy secretaria con un set de habilidades a ser una de los chicos, para bien o para mal. Los fans y la audiencia han empujado para que se refleje más lo que pasa en la calle real, para incluir más diversidad. Fue increíble cuando empezaron a llegar más actrices, porque antes entonces estaba en un campo de testosterona”.

Unas de esas actrices fue Karen Gillan (Nebula), que apunta a un papel clave en “Endgame”, ya que su personaje es básicamente la hija del villano, Thanos. “Estoy emocionada de descubrir la fuente de ese abuso, y enfrentarla… o no”, corrigió, temerosa de haber contado de más, ya que todos los actores tenían orden de no desvelar nada de lo que ocurre en el film.

Recién llegados

Paul Rudd (Ant-Man) –quien adelantó que en el film se verá cómo encaja Ant-Man en este grupo de Avengers– incidió en lo extraordinario de que se reúnan tantos actores durante años y agradeció poder ser parte de ello: “Es como si los Beattles te dijeran, ‘vente de gira con nosotros’. Trabajar con todos estos actores, en esta serie de películas, es algo que no va a volver ocurrir nunca. Es increíble trabajar con gente tan apasionados con su trabajo y sus personajes, impactar a tantos fans, a tantos niños. Es un honor ser parte de esto desde un papel pequeño. Estoy tan agradecido…”.

En la misma línea se expresó Brie Larson (Captain Marvel), cuyo personaje ocupa un lugar importante en el nuevo film. Para ella fue la primera vez interpretando a la heroína, pues “Endgame” se rodó antes que “Captain Marvel”: “Llegué en el momento más mágico, en el aniversario de los 10 años. Todo se ha sentido como un sueño. Llegar al set y trabajar delante de estas leyendas”.

Un clásico de la saga, Don Cheadle (War Machine), recordó cómo su personaje fue ganando importancia película tras película: “Rodhes empezó en un tono ligero, pero el personaje se fue oscureciendo y creciendo a través de las películas y convirtiéndose en parte importante del equipo. Es divertido ver de dónde salió, a dónde llega y qué futuro le espera”.

Cheadle también incidió en lo extraordinario de formar parte de una saga durante una década. “Volver a este grupo, ver cómo crecen sus hijos… es muy bonito ser parte de esto durante 10 años. No hay muchas oportunidades de experimentar algo así”, aseguró.

El cerebro detrás de MCU

En segunda fila, entre los actores, estaba sentado Kevin Feige, el productor detrás de todo el Marvel Cinematic Universe, que comenzó agradeciendo a Downey Jr. y a Jon Favreau –quien moderó la sesión de preguntas–, por su trabajo en la primera película, Iron Man: “Contratamos a un gran director [Favreau] y a un gran actor para el primer film del MCU, y nos lo pasamos muy bien. Pero después del fin de semana del estreno nos dimos cuenta de que teníamos entre manos algo más grande. Todo el mundo conocía este mundo de los libros, pero nunca se había llevado al cine”.

“Lo especial son todos los actores”, añadió Feige. “Y parte del viaje es el final. Pensamos, ‘¿qué no habíamos visto antes en el mundo de estos personajes?’ Un final. Por eso Endgame es tan especial”.

El film está dirigido por los hermanos Anthony y Joe Russo, quienes ya fueron responsables de “Infinity War” y de las últimas dos entregas de Capitán América.

“El final de Infinity War nos puso en una esquina de la que no sabíamos cómo salir”, explicó Anthony Russo. “Ése es un lugar muy excitante, porque te obliga a ser más creativo. En Endgame la historia trata de cómo estos héroes lidian con la pérdida, cómo lidian con ello individual y colectivamente”.

Joe Russo destacó cómo el MCU son en realidad “11 franquicias entretejidas en un gran ovillo que han a creado un sentido de comunidad”.

“Con Endgame tuvimos la oportunidad de poner una conclusión épica a una de las aventuras más grandes de la historia del cine”, concluyó.

