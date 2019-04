Momentazo en ‘La Voz’ US: Abel Flores le canta a Rosie Rivera

La hermana de Jenni Rivera no pudo contener las lágrimas

Como te hemos contado, el domingo pasado, en ‘La Voz’ US, hicieron sus presentaciones los participantes de los teams de Luis Fonsi y Alejandra Guzmán. Este, era el turno de los chicos de Carlos Vives y Wisin.

Fueron varias las sorpresas de la noche del domingo de Telemundo, en donde, además, fueron eliminados 4 participantes de cada uno de los equipos de Fonsi y Guzmán. Una de las más conmovedoras y románticas, fue cuando le tocó el turno de cantar a Abel Flores, del team Vives. Además de ser uno de los candidatos, es el esposo de Rosie Rivera, quien se encontraba entre el público.

En una interpretación que Alejandra Guzmán luego calificó como “lo mejor de la noche”, Abel cantó ‘Cómo Mirarte’ de Sebastián Yatra. Acostumbrados a ver el histrionismo de los Rivera, era difícil de imaginar que en la familia, alguien que no tuviera el apellido o la sangre, tuviera esa voz y esta noche Flores sorprendió.

No solo enamoró a los presentes con su interpretación, sino que hasta su esposa, Rosie, no pudo contener las lágrimas, en especial cuando él se dio vuelta a mirarle y a cantarle la parte que dice: “Y cómo olvidarte, si la vida me enseñó que vas primero. No me importa la distancia, yo te quiero. Y al final sé que a mi lado vas a estar”.

Pero esta semana al igual que el resto del team Vives y el de Wisin, será decisiva para saber quiénes de los dos equipos pasarán a la final. Para ello, el público tiene tiempo de votar por la web, mensaje de texto y el teléfono hasta el martes a las 9 PM hora del Este.

MIRA AQUÍ A ABEL FLORES CANTANDO:

