Él guardó el secreto mientras ella luchaba desesperadamente por quedar embarazada

Una mujer se dijo devastada luego de conocer el secreto mejor guardado de su esposo y que le dio un giro completo a su relación de pareja.

La chica, que conservó su anonimato, narró en Reddit que ella deseaba a toda costa tener un bebé, por lo que durante años se sometió a duros tratamientos de fertilidad sin saber que su esposo tenía la vasectomía.

Luego de muchos intentos fallidos, la mujer pensó que su incapacidad para quedar embarazada se debía al síndrome de ovario poliquístico que padecía desde hacía varios años, por lo que cuando su médico le sugirió someterse a tratamientos hormonales, asumió que el problema estaba en ella.

El síndrome de ovario poliquístico provoca irregularidades en el periodo menstrual, dificultad para embarazarse, abortos espontáneos e infertilidad. La mujer se sometió a “tres años de tratamientos de fertilidad dolorosos, invasivos y costosos”, como numerosas inyecciones de hormonas, según narró en el popular foro.

Su médico también recomendó realizar un análisis de semen del marido, pero el hombre siempre se negó. Ante lo estresante de la situación, la mujer le propuso a su esposo intentar la fertilización in vitro o divorciarse. Fue hasta que ella propuso este ultimátum que él confesó su secreto: se había realizado la vasectomía años antes, durante su primer matrimonio, ante el temor de que su ex quedara embarazada y lo obligara a permanecer en esa relación.

Al saberlo, la mujer se sintió decepcionada y devastada, “me hizo soportar 29 pruebas de embarazo negativas y numerosas inyecciones de hormonas, y nunca pensó en decírmelo”, escribió.

“Dadas sus mentiras, creo que es mejor que no estemos casados”, aseguró. Las respuestas de los usuarios de Reddit no se hicieron esperar. “Dejarlo suena como una buena opción. Esas inyecciones tienen un precio para tu cuerpo. Pueden ser peligrosas y tienen efectos secundarios. Él no se preocupó para nada por ti”, escribió un usuario. “Él dejó a su esposa pasar por todo eso, sin mencionar el dinero y la pena que eso implica (…). Yo digo que te divorcies, no puedes confiar en él”, señaló otro.

La mujer agradeció las muestras de apoyo y los comentarios de los usuarios, aunque no aclaró qué decisión había tomado.