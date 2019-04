Emilia Clarke muestra fotos de su recuperación del aneurisma y conmueve a sus fans

Luego de confesar que había sufrido dos aneurismas en plena grabación de Game of Thrones, Emilia Clarke ha compartido fotos de los días cuando estuvo en el hospital y le hicieron dos operaciones cerebrales. La intimidad de las imágenes ha conmovido a sus seguidores, quienes le han demostrado su apoyo en miles de mensajes.

Faltando pocos días para el estreno de la última temporada de la serie de HBO, la popular Khaleesi dio una entrevista en CBS Sunday Morning en la que no solo habló de su personaje. El momento también fue propicio para mostrar algunas fotos de esos días, cuando apenas tenía 24 años y se recuperaba en un hospital de las intervenciones que le hicieron por la lesión cerebral.

Emilia contó a la presentadora que fue una experiencia difícil, más aún cuando tuvo el segundo aneurisma: “Mientras pasaba otro mes en el hospital, a veces perdía la esperanza y los ataques de ansiedad y pánico se repetían”.

En la entrevista también recordó cómo ocurrió todo: “Estaba en el gimnasio y en mi cerebro sentí un chasquido, como una banda elástica cuando se rompe. Como una enorme presión dentro de mí y me di cuenta de que no podía estar de pie ni caminar. En ese momento supe que estaba sufriendo un daño cerebral”.

La dieta que previene los ACV

Los seguidores de la actriz inglesa le han expresado su cariño y apoyo y han aprovechado para compartir sus propias experiencias al sufrir lesiones cerebrales. “Tengo un quiste grande en mi cerebro. Tres cirugías fallidas, y dolor intratable. La vida puede ser una verdadera miseria, la mayoría de tus amigos se olvidan de ti”, escribió un usuario en el canal de YouTube de CBS, entre otros tantos que hablan de vivencias similares.

“Un millón de millones de gracias a todos los que han leído, han compartido y enviado amor por mi historia, es una cosa hermosa y no puedo creer a cuántos de ustedes les ha afectado esto”, dijo la actriz en un video que publicó en su cuenta de Instagram, tras contar su historia por primera vez en The New Yorker, en marzo. El video ya suma más de seis millones de vistas.

Un aneurisma cerebral es un punto débil en un vaso sanguíneo cerebral que sobresale como un balón y se llena de sangre. Este puede estallar y sangrar dentro del cerebro, causando complicaciones serias como un accidente cerebrovascular hemorrágico o daño nervioso permanente. La mayoría de las veces ocurre por anormalidades congénitas de una pared arterial y son más comunes en las personas con ciertas enfermedades genéticas.

Una de cada cincuenta personas tiene un aneurisma en el cerebro, pero son pocos los que causan síntomas o se rompen. En el caso de Emilia, fueron dos los que se formaron en su cerebro: cuando operaron el primero, en 2011, detectaron que había una segunda lesión, pero era muy pequeña. Dos años después tuvieron que operarla de nuevo porque esta había aumentado de tamaño.

La actriz anunció que creó una fundación llamada Same You para ayudar a las personas que han sufrido problemas cerebrales a rehabilitarse: “Voy a poner mi alma, mi corazón y todo mi cuerpo en cambiar los cuidados posteriores para los enfermos y en dar visibilidad a estos problemas que pasan tan desapercibidos”.

