Payaso dominicano Kanqui es detenido por abuso de menores justo cuando llegaba de Nueva York

Las autoridades han recibido denuncias de varios casos, aunque los detalles se desconocen

Kelvin Francisco Núñez Morel, conocido como el payaso Kanqui, enfrenta acusaciones criminales en República Dominicana por alegadamente abusar sexualmente de menores.

El conductor del programa “Kanquimanía” fue arrestado la noche del jueves justo cuando arribaba en Aeropuerto Internacional del Cibao, procedente de Nueva York.

El Ministerio Público informó mediante un comunicado que fiscales de este distrito judicial en coordinación con agentes de la Policía Nacional ejecutaron la orden de arresto contra Núñez Morel. El cómico fue trasladado al Palacio de Justicia de Santiago, donde en las próximas horas le someterían medidas de coerción.

De acuerdo con medios en ese país, las autoridades solicitarán a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago que se le imponga una medida de coerción que lo mantenga en prisión preventiva.

Investigadores supuestamente cuentan con múltiples evidencias que lo vinculan a graves delitos que habría cometido contra niños. Sin embargo,las autoridades no han especificado en qué consisten las alegaciones ni cuántas presuntas víctimas.

Cuando fue arrestado, el conductor de televisión llegaba a Santiago en un vuelo de la línea área JetBlue. De inmediato fue intervenido por oficiales.

La Unión de Payasos Dominicanos (Unapadom) y la Asociación de Payasos Dominicanos (Asopado) se unieron para pedir una pesquisa exhaustiva sobre el caso de Núñez Morel.

“Condenamos cualquier manifestación de violencia en sus diferentes vertientes en contra de niños y adolescentes en el país como en el mundo”, indica un comunicado de las organizaciones.

Por su parte, Teleuniverso, canal que transmite el programa de Kanqui, dijo que le suspendió el contrato al animador.

A su llegada al Palacio de Justicia de Santiago anoche, el imputado indicó que no ha atentado contra su vida y que nadie lo ha maltratado. Agregó que “hay mucha gene que me quiere, que me apoya y cree en mí también”.

“Yo estoy dispuesto a colaborar hasta el último momento y estoy consciente que esa red no tiene nada que ver conmigo”, sostuvo el dominicano.