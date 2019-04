Té de gordolobo, eficaz para la tos

El gordolobo se ha usado en la medicina natural por varios siglos y se encuentra entre las plantas medicinas más antiguas conocidas. Los colonizadores trajeron el gordolobo de Europa a América del Norte y se usaba comúnmente como remedio para la tos y la diarrea.

Tradicionalmente, un cataplasma de hojas de gordolobo se ha aplicado a la piel para tratar úlceras y hemorroides. El gordolobo se usa típicamente para la inflamación en varias áreas del cuerpo.

Para qué se usa el gordolobo

El uso que se reporta con mayor frecuencia es para las afecciones del tracto respiratorio como la bronquitis y el asma y también para el dolor de oído. El mecanismo de acción propuesto es a través de la reducción de la cantidad de formación de mucosa y como expectorante.

Sin embargo, hasta ahora no existen estudios disponibles (en animales o en seres humanos) que analicen la eficacia del gordolobo por sí solo. A partir de julio de 2006, la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos (FDA) reportó que es probable que las flores del gordolobo (Verbascum phlomoides L. o V. thapsiforme Schrad.) sean seguras para uso como sustancias saborizantes naturales y adyuvantes naturales en los alimentos en pequeñas cantidades. No obstante, el gordolobo se clasifica como un aditivo de alimentos por lo cual se ha presentado una solicitud y se ha emitido una regulación. Se requiere mayor investigación antes de hacer alguna recomendación.

Los siguientes usos están basados en la tradición, teorías científicas o investigación limitada. A menudo no se han probado completamente en humanos y no siempre se han demostrado su seguridad y eficacia. Algunas de estas afecciones son potencialmente serias y las debe evaluar un proveedor médico calificado. Podría haber otros usos propuestos que no están señalados a continuación.

Analgésico, antibacteriano, anticáncer, antihistamínico, anti-inflamatorio, antioxidante antiséptico, anti-espásmodico, antitumoral, antiviral, asma, astringente, bronquitis, catarro, resfríos, convulsiones, tos (espasmódica), calambres, cistitis, sordera (prevención), demulcente (suavizante del tejido irritado), diarrea, diurético, eczema (del oído), efectos estrogénicos, expectorante, fungicida, fiebre del heno, dolor de cabeza, hemorroides, herpes, ronquera, dolor de cabeza por migraña, gripe, nefritis (inflamación del riñón), neuralgia (dolor en el nervio), orquitis (inflamación de los testículos), calmante para el dolor (anodino), problemas pulmonares, pielitis (inflamación de la pelvis renal), reumatismo, sedante, dolor de garganta, quemadura del sol, dolor de muela, tuberculosis, úlceras, irritación urinaria, verrugas, cicatrización de heridas.

Evidencia

Se han sometido a prueba los siguientes usos en humanos o animales. La seguridad y eficacia de los mismos no siempre se han demostrado. Algunas de estas afecciones son potencialmente serias y las debe evaluar un proveedor médico calificado.

Dolor de oído (asociado con la otitis media aguda) (C) Existen algunos estudios clínicos que usan gordolobo (Verbascum thapsus) en combinación con otros productos herbales como gotas para el oído para tratar la otitis media. No está claro el efecto que el gordolobo por si solo pueda tener en la otitis media, ya que el producto estudiado era una combinación de diferentes productos herbales. Se necesitan estudios adicionales antes de llegar a una conclusión firme.

¿Es seguro el gordolobo?

Los profesionales de la salud que tienen instrucción formal practican muchas técnicas complementarias, de acuerdo con los estándares de organizaciones nacionales. No obstante, este no es el caso universal; es posible que se presenten efectos adversos. Debido a la limitada investigación existente, en algunos casos solamente hay poca información disponible sobre la seguridad del tratamiento.

Alergias

Evítese en las personas con una alergia conocida o hipersensibilidad al gordolobo (Verbascum thapsus).

Efectos secundarios y advertencias

Existe una discrepancia en la literatura científica con respecto a la posición de la FDA (Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos) sobre la seguridad del gordolobo. A partir de julio de 2006, la FDA informó que era probable que las flores de gordolobo (Verbascum phlomoides L. o V. thapsiforme Schrad.) fueran seguras para su uso como sustancias saborizantes naturales y adyuvantes naturales en los alimentos en pequeñas cantidades. No obstante, el gordolobo se clasifica como un aditivo de alimentos por lo cual se ha presentado una solicitud y se ha emitido una regulación.

Existen informes de que el gordolobo contiene derivados de cumarina, lo cual puede provocar toxicidad hepática. No obstante, la investigación científica actual no puede confirmar este efecto adverso. También existen informes de que el gordolobo contiene una sapotoxina que se llama rotenona, la cual es un insecticida, pero una vez más, se carece de evidencias científicas en los seres humanos. No obstante, se debe usar con precaución en pacientes que toman anticoagulantes debido al efecto aditivo teórico de la cumarina con el gordolobo.

Embarazo y lactancia

No se recomienda el gordolobo en mujeres embarazadas o en período de lactancia debido a la falta de evidencia científica disponible.

Interacciones con drogas

El gordolobo puede contener cumarina y puede aumentar el riesgo de sangrado cuando se toma con drogas que aumentan el riesgo de sangrado. Dentro de algunos ejemplos se incluyen la aspirina, los anticoagulantes (“adelgazantes de la sangre”) como la warfarina (Coumadin®) o heparina, las drogas antiplaquetas como el clopidogrel (Plavix®), y anti-inflamatorias no-esteroides como el ibuprofeno (Motrin®, Advil®) o naproxeno (Naprosyn®, Aleve®).

Interacciones con hierbas y suplementos alimenticios

El gordolobo puede contener cumarina y puede aumentar el riesgo de sangrado cuando se toma con hierbas y suplementos que se cree que aumentan el riesgo de sangrado. Se han reportado varios casos de sangrado con el uso de Ginkgo biloba, pocos casos con ajo y un número menor de casos con palma enana americana. Otros numerosos agentes pueden aumentar teóricamente el riesgo de sangrado, aunque esto no se ha probado en la mayoría de los casos.

Dosificación:

Adultos (18 años y mayores)

No existe ninguna dosis que se haya probado como segura o efectiva para el gordolobo en los adultos.

Niños (menores de 18 años)

No existe ninguna dosis que se haya probado como segura o efectiva para el gordolobo y no se recomienda su uso en los niños.

