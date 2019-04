Beneficiario de DACA muere bajo custodia de ICE; su familia exige respuestas

Melissa Castro solicitó un reporte completo sobre la súbita muerte de su esposo José Ibarra, de 27 años de edad

La familia de José Ibarra, beneficiario de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), quien murió en febrero cuando estaba bajo custodia del Servicio de Migración y Aduanas (ICE), exigió respuestas a su inesperado fallecimiento.

“Queremos saber lo que pasó mientras estaba bajo la custodia de ICE. Como su esposa que recién dio luz a su hijo, estoy muy triste que ya no esté con nosotros y no haya podido conocer a su hijo como tanto lo deseaba. Mi hijo nunca tendrá la experiencia de sentir el amor y la felicidad que su padre trajo a mi vida”, dijo sollozando Melissa Castro, esposa de José Ibarra durante una conferencia de prensa en la Coalición por los Derechos Humanos (CHIRLA).

Y señaló que le informaron que su esposo estaba en el hospital muy grave cuando su hijo tenía cuatro días de nacido.

“Todo esto se ha hecho más difícil porque hasta este día, no sabemos que fue exactamente lo que le pasó cuando estaba en la custodia de ICE, y por qué no me notificaron inmediatamente”, lamentó entre lágrimas.

José de 27 años fue detenido por ICE el 30 de enero en la Prisión Estatal de Corcoran después de cumplir una sentencia de aproximadamente siete meses por el delito de tratar de escapar de la policía, cuando cometió una falta de tránsito. Fue llevado al Centro de Detención de Adelanto el mismo día que Corcoran lo liberó.

El 4 de febrero nació su primer hijo. El 6 de febrero fue la última vez que habló con su esposa. “Estaba desesperado por recuperar su libertad”, relata Melissa.

El 7 de febrero cuando era trasladado a una audiencia en la corte que se llevaría a cabo a la una de la tarde, se colapsó. De inicio fue llevado por los empleados del grupo GEO que administra la cárcel de Adelanto, a un hospital en Victorville y posteriormente al Hospital de la Universidad de Loma Linda.

La familia fue notificada del incidente el 8 de febrero, 24 horas después que José había sido llevado al hospital.

Su esposa Melissa fue a verlo al nosocomio de Loma Linda el mismo 8 de febrero, solo para darse cuenta que José había sufrido un derrame cerebral y se encontraba en estado de coma.

“Aún después de que estaba en coma intensiva sin poderse mover, le pusieron cadenas. No es así como yo lo hubiera querido ver en sus últimos días, esposado a una cama y vigilado por guardias las 24 horas del día”, indicó.

El 22 de febrero, la oficina de ICE dejó una carta en el cuarto donde se encontraba José en la que se indica que la custodia había concluido. Fue hasta entonces que le removieron las esposas.

El 20 de marzo, la familia decidió desconectarlo de los aparatos que lo mantenían con vida. Un día después, el 21 de marzo, José murió a las 6:50 de la mañana. Hace dos semanas fue sepultado. Le sobrevive además de su esposa, su hijo Damián de dos meses de vida.

“Esta experiencia nos ha traído mucho dolor al grado que me han diagnosticado con depresión postparto. Mi esposo tenía mucha ilusión de ser padre porque nos costó mucho el embarazo por un problema que tengo yo para tener hijos. Salí embarazada por un milagro. Él estaba feliz”, explicó su esposa.

El reclamo es también para el grupo GEO que administra el centro de detención de Adelanto, para el ICE y el Departamento de Seguridad de la Nación (DHS).

Hasta el momento no han recibido un reporte completo y detallado sobre por qué se colapsó el 7 de febrero cuando lo llevaban a una audiencia a la corte.

Lucian Ibarra, su hermana, dijo que José era muy saludable. “Ni siquiera el flu le daba. Nosotros queremos saber qué le pasó”, señaló. Y contó que su hermano nació en la ciudad de México, pero fue traído por sus padres cuando tenía cuatro años de edad. El DACA se le expiró durante el tiempo que estuvo bajo detención.

Antes de ser detenido por una falta de tránsito, trabajaba como chofer de camión de la compañía Coca Cola. Recién se había mudado a Los Ángeles, pero creció y vivió toda su vida en Long Beach.

“Cuando yo le pregunté por qué no se había detenido cuando la policía le pidió que se parara al cruzar las líneas amarillas en el carril del carpool ( la línea de transporte colectivo). Me dijo que tuvo miedo a ser detenido y deportado”, comentó la hermana.

Lucian explicó que su hermano no era agresivo. Por el contrario, “era muy protector, fue un gran mentor y tenía un gran sentido del humor”, destacó.

Su esposa completó que José tenía muchas esperanzas de arreglar su residencia para quedarse en el país porque aquí estaba toda su familia. “Lo que más queremos son respuestas, qué pasó, hubo cuidado para evitar que falleciera y qué hicieron”, recalcó.

La hermana indicó que por el momento no han pensado si van a entablar acciones legales contra ICE y el grupo GEO.

La familia y líderes de la comunidad demandaron una explicación completa a GEO group, ICE y DHS sobre las circunstancias que provocaron la muerte repentina de José cuando estaba bajo su custodia y cuidado.

Versión oficial

Lori Haley, portavoz de ICE, dijo que Ibarra entró ilegalmente al país en julio de 1996. “El 28 de enero, los oficiales de ICE lo encontraron en la Prisión Estatal de Corcoran, California y le entregaron una orden para presentarse en la corte de migración ya que se había iniciado un proceso para deportarlo del país”, precisó.

Agregó que al siguiente día fue llevado en custodia, y transferido al Centro de Adelanto pendiente de ser deportado. “En febrero 22 fue liberado de la custodia de ICE debido a preocupaciones humanitarias”, señaló.

El 24 de mayo de 2018, fue condenado por tratar de huir de un oficial de policía cuando conducía erráticamente, lo que es considerado un delito grave, sostuvo.

Vocero del grupo GEO dijeron que los comentarios sobre el tema, los haría la oficina de ICE.