Esposa le manda la residencia desde el cielo a inmigrante mexicano

Arregla su estatus migratorio a través de su cónyuge fallecida hace unos meses; una noticia que recibe con felicidad y tristeza

Cuando Arturo Sánchez Gómez, un inmigrante de Oaxaca, México, recibió una invitación para presentarse en El Show de Piolín, no tenía idea que lo esperaba la más grande sorpresa de su vida, su residencia permanente.

“Yo dije, para qué me están invitando”. Su rostro se transformó cuando vio en el estudio del popular conductor de radio, Eddie “Piolín” Sotelo a su abogado en migración, Alex Gálvez. Su sorpresa fue mayúscula cuando le entregó la carta en la que se aprueba su residencia permanente. El hombre no sabía si llorar o reír.

Una mezcla de sentimientos se apoderaron de él. Su esposa Marisol Hernández quien solicitó su residencia, falleció el 20 de enero, víctima de las complicaciones de la diabetes.

“Me dio mucho gusto la noticia, pero a la misma vez me siento de la patada. Qué más quisiera celebrar esto con ella. Ella sabe que siempre la voy a querer. Todos mis planes con mi esposa se pararon con su muerte. Ahora tengo que volver a comenzar”, dice Arturo de 32 años de edad.

Y confía que no se esperaba la residencia tan pronto. “Incluso pensé que ya estaba todo perdido”, dice.

Arturo emigró de San Bartolo, Oaxaca en 2003. En 2009 conoció a Marisol en un baile en Los Ángeles. A los pocos meses se fueron a vivir juntos. En 2015, ella cayó enferma. En 2017 se casaron y en enero de este año, Marisol perdió la vida a los 32 años de edad.

“Desde que cumplimos el segundo año de estar juntos, ella me propuso darme la residencia”, comenta.

Hija de padres inmigrantes mexicanos, Marisol nació en Los Ángeles.

“Yo le dije que no. No quería que pensara que andaba con ella por los papeles. Cuando se enfermó, ella me insistió. También porque no quería exponerme a una deportación y a que la dejara sola”, dice.

Pero fue su suegro quien en definitiva, le dijo que debía solicitar la residencia permanente con base en el matrimonio con su hija. “Tienes que poner los pies en la tierra. Has hecho mucho por ella”, me aconsejó.

El año pasado, Arturo quien trabaja como supervisor en un restaurante en la estación de trenes de Union Station, pensó en iniciar su petición de residencia y fue a ver al abogado Gálvez, pero como andaba muy agobiado con la enfermedad de su esposa no le dio seguimiento.

Fue hasta después de que murió Marisol este año, que volvió a ver al abogado para reiniciar el proceso.

A principios de abril de 2018, La Opinión visitó a Marisol Hernández en su cama de hospital. “Quiero salir de aquí y caminar”, dijo ella con voz muy bajita y casi inaudible.

Pero también en ese encuentro, afirmó que su mayor deseo era ayudar a su esposo a obtener la residencia.

A los 17 años, a Marisol le diagnosticaron diabetes tipo 1, una enfermedad que se presenta debido a que el páncreas no produce insulina.

En 2015, cuando ya tenía 29 años, una infección en la sangre la llevó a perder sus dos piernas y los dedos de sus manos.

Pese al trago amargo de perder sus extremidades, con la ayuda de las prótesis, Hernández volvió a caminar y hacer lo que más le gustaba, bailar.

Más tarde, empezó a retener líquidos y hubo necesidad de someterla a diálisis. El año pasado su enfermedad empeoró.

Arturo trabajaba de noche en la cocina de un restaurante de comida francesa. Apenas salía, se iba al hospital a ver a su esposa. Dormía al lado de su cama, en una silla.

Proceso de ajuste

El abogado Gálvez afirma que en 2018, cuando Marisol vivía, quisieron pedir el perdón provisional para Arturo porque entró indocumentado. El argumento que presentarían, era el sufrimiento extremo del que sería víctima la ciudadana, si era separada de su esposo en el estado crítico en el que se encontraba.

“Estábamos contra el tiempo porque ella estaba muy enferma. No sabíamos qué tanto iba a vivir. Después de que la vimos hace un año. Su condición médica agravó. Arturo tuvo que trabajar más y cuidarla, y no pudo traernos el papeleo requerido para la residencia. Se puso muy deprimido y se desapareció”, relata .

El experto en migración explica que una vez que la esposa falleció, Arturo regresó a su oficina e hicieron un trámite bajo el proceso I-360 que permite solicitar la residencia durante los dos años siguientes de la muerte de un cónyuge.

“La solicitud fue aprobada, y prácticamente tiene la residencia en sus manos”, precisa.

Pero añade que se tuvo que presentar ante Migración, comprobantes de todo para probar que el matrimonio fue por amor, con fotos y declaraciones de papás, familiares y amigos, el acta de defunción, comprobantes de hospitales y otros documentos.

“Mi recomendación a quienes tienen esposos o esposas que son enfermos terminales, y van a solicitar la residencia, es que no esperen a que fallezcan. Aunque estén deprimidos o en una situación muy mala, es mejor siempre someter la petición antes de morir. Después se complica más”, indica.

Un regalo del cielo

Eddie “Piolín” Sotelo, quien visitó también a Marisol en el hospital hace un año, comenta que este caso es el ejemplo de que “Dios siempre pone una persona a tu lado para ayudarte. A veces no entiendes el porqué. Su esposa fue enviada por Dios para que él tuviera la oportunidad de arreglar su estatus migratorio”, considera.

Y recuerda que Marisol le ganó el corazón porque estando en el hospital, su interés principal era sacarle los papeles a su esposo. “Una mujer así merece todo nuestro respeto y elogió. La residencia es un regalo que le mandó del cielo su esposa a Arturo”, dice.

“También esta historia es una enseñanza para que no perdamos la fe. Muchas veces ponemos obstáculos para hacer algo por no tener papeles. Yo le digo a Arturo que ahora, no tiene límites ni excusas para poder triunfar”.

Arturo dice que su sueño es abrir un restaurante, y viajar a Oaxaca ya que no ha visto a sus padres desde que vino a los Estados Unidos en 2002. “A los pocos días de que murió mi esposa, mi abuelito falleció en Oaxaca”, dice pidiendo disculpas por no poder llorar frente a las cámaras.

“Ojalá que con mi caso, mucha gente se dé cuenta de hay esperanza siempre”, señala.