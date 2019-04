Las 3 reglas de un usuario de Tinder para salir con él de cita que causaron polémica en redes sociales

Una mujer que buscaba conocer a alguien mediante esta app quedó decepcionada con las peticiones de este caballero

Hoy en día, conseguir una cita pareciera ser una labor sencilla, ya que existen distintas aplicaciones y plataformas en Internet que te permiten hacer match con personas que tienen gustos e intereses similares. Tan solo basta con revisar los perfiles para contactar a alguien y quedar para verse y conocerse en algún sitio.

Pero justamente uno de esos perfiles de un usuario de Tinder está causando revuelo en redes sociales, en particular en Twitter, ya que una usuaria de esta red social descubrió a Nick, un chico de 27 años y que es fisicoculturista, el cual ha puesto 3 “simples” reglas para salir de cita con la chica que lo contacte a través de dicha app.

“Tengo 3 reglas … Regla 1, no quiero ser padrastro, así que no hay niños, a menos que tengas solo uno, quiero mis propios hijos, gracias. Regla 2, si sales con chicos negros o piensas en ello, ni siquiera me escribas. Regla 3, no quiero perder el tiempo con alguien que es un vago … ve a hacer tu propio dinero, perezoso f *** s [sic]”, escribió Nick.

Posteriormente, relata un poco de dónde vive, qué hace, qué es lo que le gusta, y termina con un “buena suerte chicas”.

I thought I’d give Tinder a go but honestly, it’s fully put me off dating. pic.twitter.com/24Q1334yx2 — Trash Queen ✨ (@zxox32) April 4, 2019

Muchos usuarios de Twitter, en particular mujeres, han tachado a este hombre de racista y misógino.