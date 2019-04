Qué hacer cuando apenas quedan días para presentar taxes

Antes de pedir una extensión sepa que en cualquier caso tiene que pagar si cree que debe al Tío Sam

Quedan cinco días para que se cumpla la obligación de liquidación de cuentas con el Gobierno. El 15 de abril vence el plazo para presentar las taxes por primera vez de acuerdo con la nueva ley tributaria impulsada por el Ejecutivo de Donald Trump.

No hay que entrar en pánico pero tampoco dejarlo para el último día porque las prisas son malas consejeras cuando se trata de dinero a pagar o cobrar.

Si aún está por empezar a hacer las cuentas considere estas pistas de última hora.

¿Qué es lo que no se le debe olvidar a la hora de calcular sus taxes o ir al contador?

Según Miguel Ángel Burgos, Contador Público Autorizado y experto en impuestos de TurboTax, lo más importante son los documentos de ingresos como el W2 o el 1099 y los de los gastos. Si se tienen ahorros o valores solicite los documentos a su banco o corredor de valores. No es lo único que necesita para hacer sus taxes pero si lo más importante para empezar.

Tampoco olvide que tiene que presentar el número del Seguro Social e identificación en curso. Burgos explica que lo conveniente es que cuando a principios de año se inicia la temporada fiscal y empieza a llegar la documentación “se pongan todos los documentos en una carpeta separada para asegurarse que no se traspapela nada”. Es importante que facturas y gastos deducibles que se hagan durante el año se guarden en una carpeta separada y el año que viene una a estas los documentos que reciba a partir de enero.

¿A quién acudir?

Todo el mundo anda con prisas estos días y no es infrecuente que encuentr filas en los servicios de los preparadores de taxes. Muchos de ellos están trabajando estos días sin casi descanso. No obstante, y pese a la dificultad no olvide que es importante que verifique que su preparador tiene las calificaciones y credenciales necesarias, tiene que informarle de los honorarios de su servicio antes de que le de sus documentos y que estos no sean un porcentaje de su devolución. Asegurese de que ese preparador estará disponible después del 15 de abril y que firma e incluye su PTIN en la declaración. Recuerde que el resultado final es su responsabilidad y ni debe firmar una declaración en blanco ni debe dejar de revisarla.

Burgos explica que los servicios de Turbo Tax en línea ofrecen mucha ayuda a los contribuyentes que quieran hacer las cuentas ellos mismos y tienen acceso a expertos bilingües y un blog que también está en varios idiomas para ayudar.

Y ¿Cuál es el gran cambio?

Hay muchos. Para empezar se han reducido los tramos fiscales pero como Burgos recuerda y resumiendo lo más importante a efectos prácticos es que se ha duplicado la reducción estandard ($12,000 para solteros, $18,000 para cabezas de familia y $24,000 para casados que tributen conjuntamente). El IRS permite optar por esta o reducción estandarizada o por deducciones detalladas en la que se han eliminado o limitado muchas de las existentes en el pasado.

Esta es la cuenta que más conviene sopesar además de si presentar la declaración conjuntamente o no en caso de matrimonios.

“En el pasado el 70% se acogía a las deducciones estandarizadas pero este año creemos que lo hará el 90%”, dice Burgos.

Pero ¿sigue habiendo deducciones?

Si. Por ejemplo, el crédito por hijo se duplica hasta $2,000 y la cantidad que puede ser reembolsada es $1,400. Además hay un crédito no reembolsable de $500 por otros dependientes que no sean menores.

Eso si, se eliminan las exenciones de dependientes y personales además de limitarse a $10,000 la deducción por impuestos estatales y de propiedad. En el caso de las hipotecas se pueden deducir los intereses de un máximo de $750,000.

¿Sigue habiendo reducciónes de última hora?

Se pueden reducir los ingresos tributales con contribuciones a los planes de retiro como el IRA. El máximo es de $5,500 anuales para los menores de 50 y de $6,500 para los mayores de esta edad. Se puede abrir una cuenta o contribuir a una existente hasta el 15 de abril de este mismo año. Burgos recuerda que también se puede seguir añadiendo hasta esa fecha las contribuciones a las cuentas de salud, HSA. La cantidad depende de si son cuentas individuales o familiares.

¿Y si no llego al día 15?

Se penaliza. Y puede ser caro. La penalidad es del 5% de lo que se debe cada mes con un máximo del 25%. Si lo que ocurre es que se tiene que pagar al Tio Sam y no se tiene dinero la penalidad por pago tardío es de 0.5% de la cantidad debida al mes con un máximo del 25%.

¿Puedo pedir una extensión?

Si, pero cuidado. Burgos recuerda que se tiene que presentar el documento 4868 para pedir la extensión que solo sirve para presentar los documentos a aportar pero no el pago. Es decir, la extensión es para completar el proceso pero hay que pagar al Tío Sam a tiempo. “Si le toca pagar, enfóquese en un plan de pago”, explica Burgos. Los planes no son gratis, vienen con intereses.

¿Cómo se paga?

Si este año le toca pagar por primera vez sepa que tiene varias opciones, según recuerda el experto de Turbo Tax, débito directo, tarjeta de crédito y cheque por correo pero este debe mandarse como muy tarde el 15 de abril. Es decir, que esté sellado ese día. Si lo pone en el correo a las 11.00 PM su pago no llegará dentro de plazo.

Con respecto a las tarjetas recuerde que hay comisiones cobradas por los emisores y puede ser una cantidad que no le compense los puntos o millas que vaya a recibir con ello.

Un último consejo

Burgos anima a los contribuyentes a comparar las declaraciones de taxes presentadas en 2017 y 2018 para cotejar, ver que reclamar “pero sobre todo entender dónde queda cada uno después de la reforma tributaria y prepararse para 2019 sabiendo esto”.