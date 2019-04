Samantha Love: “Kevin Fret estaba enamorado de Ozuna”

La activista transgénero opinó que el único error que cometió el artista asesinado fue "confiar"

Para la activista trans Samantha Love –quien lleva tres meses pidiendo que se esclarezca el asesinato de Kevin Fret– el artista de música urbana se enamoró del reguetonero Juan Carlos Ozuna Rosado, conocido como Ozuna.

Las expresiones surgen cinco días después de que la madre de Fret, Hilda Rodríguez, confesara que le había entregado a Fiscalía mensajes de texto entre su hijo y Ozuna; que ambos tuvieron relaciones íntimas; y que culpara al reguetonero y su representante, Vicente Saavedra, de haber mandado a asesinarlo.

Precisamente, Saavedra compareció hoy a la Fiscalía de San Juan donde lo interrogaron, por más de cuatro horas, sobre –según expresó a su salida– si tenía conocimiento de una alegada extorsión por parte de Fret a su cliente y si existía una relación entre ambos.

“Kevin estaba enamorado de Ozuna. Kevin se enamoró y Kevin quería ser artista. Y Kevin solamente estaba imitando lo que es el patrón de conducta de cualquier exponente de la música urbana”, indicó Love en una entrevista con el programa Primer Impacto.

El joven cantante fue asesinado a tiros el pasado 10 de enero mientras transitaba por la avenida Eduardo Conde en Santurce.

“A alguien no le convenía que Kevin fuera grande en este mundo. Alguien no quería que Kevin fuera artista. Pienso que el único error que cometió Kevin fue haber confiado. Compraron su inocencia, compraron su sueño y este es el resultado. Si hay que citar hasta la madre que me parió, que la citen, pero aquí hay que encontrar un responsable”, reclamó la también presentadora radial.

Sobre las expresiones realizadas por Ozuna en torno al tema, Love sostuvo que el artista se ha contradicho en varias ocasiones.

“Cuando sale lo de la película pornográfica [el tema], Ozuna nos dijo que no, y salió la película pornográfica. Cuando surge lo de Kevin Fret, él dice que no conoce a Kevin Fret y después dice que sí hay una extorsión, pero después dice que él no sabía si era una extorsión o era un acuerdo, pero todavía él se basaba en decir que no conocía a Kevin Fret. Pero hay 300 páginas donde ellos han tenido conversaciones. Entonces, todo apunta a que todo lo deja mal parado ante la opinión de las personas que conocemos este caso”, dijo.

Tanto Ozuna, como Saavedra y el licenciado Antonio Sagardía han reiterado que Fret cometió extorsión con supuestas amenazas de divulgar un video pornográfico protagonizado por el intérprete de “Vaina loca”. Tras su asesinato, el video, que se encontraba en una página de Internet accesible al público, fue difundido y el reguetonero aceptó su participación.

Sagardía ha sido enfático en que la madre de Fret no tiene evidencia que sostenga que su cliente tenía una relación con el fallecido o que lo mandara a asesinar.

“¿Qué ella no tiene evidencia? Es verdad, ella no tiene evidencia. La tienen las autoridades. Ella la entregó toda. Vamos a esperar el proceso”, reaccionó Love.

La comunicadora, además, señaló que ha sido amenazada por su insistente pedido de justicia.

“Yo no tengo miedo a nada y si nadie habla, pues aquí estoy yo”, manifestó.