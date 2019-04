The Pico Union Project busca hacer un cambio saludable en las vidas de los que menos tienen

Este jueves de 2:30 p.m. a 4 p.m. la organización estará regalando alimentos y ofreciendo clases de cómo preparar mejor los vegetales

Foto: The Pico Union Project

Es bien conocido que el comer frutas y verduras es esencial para la salud de las personas. Sin embargo, en áreas donde el supermercado más cercano está a unas dos millas de distancia, prohíbe a personas que no tienen vehículo obtener comida fresca y saludable.

Esta es la realidad que muchas familias del área Pico Union enfrentan, aceptando que a veces es más fácil y barato llegar al McDonald’s, localizado sobre la calle Olympic y Alvarado, que al supermercado sobre la calle sexta.

En un esfuerzo por intentar cambiar esta situación, Craig Taubman, fundador de The Pico Union Project, una organización no lucrativa que se encarga de ayudar a las familias de bajos recursos, se ha dado a la tarea de crear el programa Vida Sana.

El programa que comenzó hace tres años se encarga de proveer alimentos saludables y gratuitos a las familias de bajos ingresos, mientras que al mismo tiempo ofrecen entretenidas clases para chicos y grandes.

“Aquí no solamente les damos los vegetales, pero les enseñamos a cocinarlos. Muchas veces las personas no saben cómo cocinar espárragos, no saben cómo se hacen ciertos vegetales”, dijo Taubman. “Por eso, tenemos las clases de cocina”.

Adicionalmente ofrecen clases de yoga, clases de arte, de nutrición, clases de maternidad, sobre el cuidado de los bebés y diferentes tipos de tutoría.

Taubman dijo que el programa sirve a unas 200 familias cada segundo y cuarto jueves del mes. Las donaciones son ofrecidas por Seeds of Hope al igual que el trabajo voluntario que ofrecen docenas de personas durante cada evento.

Sus inicios

La sinagoga de Pico Union está localizada sobre la calle Valencia, muy cerca del bulevar Olympic, fue creada en 1909 y es considerada la más antigua en Los Ángeles.

En el 2013, Craig ‘N Co, una compañía privada, compró el edificio. Taubman dijo que originalmente tenía pensado abrir algún centro nocturno o algo llamativo para la vida social de la ya comunidad mermada y forzada a abandonar Pico Union.

Sin embargo, fue una conversación con su hija la que le hizo cambiar de opinión.

“Mi hija me dijo, ¿porqué no le preguntas a la comunidad lo que quiere?”, recuerda Taubman.

Y fue así que surgió la idea. Ahora no solamente ofrece ayuda para los más necesitados en cuanto alimentación saludable y las artes, pero también The Pico Union Project se ha encargado de sembrar docenas de árboles y plantas que los mismos residentes se encargan de regarlas y cuidarlas.

Adicionalmente, seis grupos de diferentes creencias se reúnen en la sinagoga.

“Nosotros nos encargamos de crear oportunidades para que las personas se conozcan unas con otras”, dijo Taubman.

Un esfuerzo en grupo

Jorge Álvares ha trabajado para The Pico Union Project desde sus inicios y dijo que, para él, esto no es un trabajo sino una pasión.

“Es cuando uno se levanta en la mañana y se pregunta ¿qué es lo que voy a hacer hoy? y sientes la fuerza y el deseo de querer ayudar a alguien”, dijo Álvarez, de origen mexicano. “Tenemos un código de ama a tu prójimo como a ti mismo y esa es una motivación que antes no había entendido”, recalcó.

Álvarez se encarga, entre muchas otras cosas, de distribuir las plantas por el vecindario y subrayó que, hasta el momento han plantado más de 300 plantas.

“Pero el trabajo es tan importante con todos los que participamos porque cada pieza ayuda. Es como una mano, se necesitan todos los dedos”, dijo Álvarez.

La idea es compartida con Roberto Rodríguez, quien es el encargado de mantenimiento desde hace tres años.

El salvadoreño dijo que inicialmente llegó como trabajador temporal para hacer arreglos de construcción, pero fue su tenacidad y necesidad que lo llevó a pedir el empleo y se quedó.

“Antes era jornalero y aquí no hay discriminación, me siento contento y todos somos como familia”, dijo Rodríguez.

Taubman dijo que el trabajo lo continuarán realizando mientras haya el apoyo y la necesidad de la comunidad.

Recientemente recibieron una subvención de parte de la supervisora a del condado de Los Ángeles, Hilda Solís, y han trabajado muy de cerca con el concejal Gil Cedillo.

La entrega de alimentos es gratis y se realiza cada segundo y cuarto jueves de cada mes en el Pico Union Project, localizado en 1153 S. Valencia Street. en L.A.

Para más información visite: http://www.picounionproject.org/