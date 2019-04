Unidos para el próximo 1 de Mayo

Coalición May Day calienta motores e indica que saldrán a las calles a pedir respeto por los derechos de todos los trabajadores

En un momento en el que la tensión se intensifica con la administración presidencial en cuanto a temas de inmigración, salud y empleo, inmigrantes y activistas no bajan la guardia y recalcan que sus voces no serán acalladas.

La coalición May Day, compuesta por más de 30 organizaciones de Los Ángeles, anunció este martes que el 1 de mayo saldrán a las calles del centro de la ciudad para abogar por los derechos humanos de todas las personas sin importar su estatus migratorio.

Los activistas proinmigrantes indican que llevar a cabo este evento durante el Día Internacional del Trabajador, es la mejor forma de celebrar las victorias de los trabajadores y reivindicar su derecho a permanecer a un sindicato, promover la participación del Censo y demandar un fin a la persecución inmigrante.

Este año la la marcha, que comenzará en el área de MacArthur Park y culminará frente a las escalinatas del Ayuntamiento angelino, llevará el titulo de “L.A. Poder del Pueblo”.

Lilia Cabral, trabajadora y miembro del sindicato SEIU Local 721, dijo que desde ahora es necesario que la comunidad este unida para llegar con fuerza ante las elecciones de 2020.

“Debemos hacer algo para asegurar que la estabilidad de la Casa Blanca… La tomaremos [de regreso] de nuevo”, indicó frente a un grupo de partidarios que con cantos y aplausos la apoyaban. “Como dijo [el activista] César Chávez: ‘No puedes intimidar a aquellos que ya no tienen miedo’”.

Aureliano Santiago, quien es vendedor ambulante, señaló que hoy más que nunca se debe conocer a quienes venden en las calles y quienes luchan todos los días por salir adelante.

“Queremos no ser marginados y que respeten nuestros derechos”, agregó. “El 1 de mayo le pido a compañeros y compañeras que se unan a esta lucha de trabajadores a nivel mundial y que se unan otros vendedores de otros países”.

María Hernández, empleada doméstica y miembro de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes en Los Ángeles (CHIRLA) dijo que ella apoya la marcha por dignidad y respeto.

“Si tú quieres que tus derechos sean respetados tienes que salir a marchar porque cuando peleamos ganamos”, indicó.

“Yo soy la cara del inmigrante. Estoy aquí para defender mis derechos y porque ya basta de racismo, discriminación y que nuestros derechos no sean reconocidos. Estoy peleando por una reforma migratoria”.

Antonio Bernabé, miembro de CHIRLA, dijo que el trabajo, el salario y la familia son parte de los derechos humanos y esta administración se está encargando de destruir todo eso.

“Esto no es por inmigrantes, esto es por los derechos humanos… Todos unidos tenemos que salir este 1 de mayo y marchar hasta que se cumplan nuestras necesidades ante estos políticos que no representan al pueblo y no escuchan”, sentenció.

Bernabé aseguró que esta es la mejor forma de hacerse representar, siendo escuchados y que los derechos humanos sean respetados por un país que se dice ser el líder de la democracia del mundo.

Los activistas dijeron que se esperan miles de asistentes a la marcha, la cual comenzará en la intersección de la calle 6th y Park View en MacArthur Park a las 3:00 p.m.

La Coalición Primero de Mayo se fundó en el 2001 y esta compuesta por más de 30 organizaciones que incluyen a CARECEN, KIWA, Latino Equality Alliance, Los Angeles County Federation of Labor, Promesa Boyle Heights, UFCW 770 entre otros.