Agenda de Los Angeles: los eventos que no te puedes perder

Camila y Sin Bandera llegan con su tour a nuestra ciudad mientras que los niños se divertirán en grande durante las fiestas de Pascua

Viernes 12 Concierto de pop Las bandas de pop romántico mexicanas, Camila (Mario Domm y Pablo Hurtado) y Sin Bandera (Leonel García y Noel Schajris, en la foto), regresan a la ciudad para continuar con su popular gira ‘4 Latidos’, que en México y Centroamérica ha tenido mucho éxito. Ofrecerán un show en el Forum (3900 W. Manchester Blvd., Inglewood), donde cantarán sus éxitos juntos y por separado. 8 pm. Boletos $90 a $355. Informes (800) 653-8000 y msg.com/the-forum. Rock en español La banda argentina que cobró fama con temas como “Bye, bye” y “La pachanga”, Vilma Palma e Vampiros, visitará la ciudad para recordar esos y otros temas de su extenso repertorio. Ofrecerá un concierto en el Mayan (1038 S. Hill St., Los Angeles), donde cantará las canciones de su nuevo disco, “Boomerang”, que estrenó en 2018. 9 pm. Boletos $35 a $55. Informes (213) 746-4287 y clubmayan.com. Cine manual “Mementos Mori”, de Manual Cinema, es un espectáculo en el que seis ventrílocuos utilizan cientos de títeres de papel, siete proyectores, dos cámaras y tres pantallas para crear un “filme” en vivo enfrente de la audiencia. En “Mementos Mori”, que se presentará en el Broad Stage (1310 11th St., Santa Monica), la muerte toma un inesperado día de fiesta cuando un viejo cinematógrafo encuentra una nueva forma de vida; un fantasma explora la vida después de la muerte con su iPhone y una niña de siete años descubre su propia mortalidad. El show está acompañado de cuatro músicos y efectos de sonido en vivo. Viernes y sábado 7:30 pm; domingo 2 pm. Boletos $35 a $55. Informes (310) 434-3200 y thebroadstage.org.

Festival de danza

En su séptimo año de existencia, el Los Angeles Dance Festival presentará un programa que incluirá una amplia gama de demostraciones de danza contemporánea producida en esta ciudad. Las funciones se efectuarán del viernes al domingo en el teatro Luckman (5151 State University Dr., Los Angeles), y participan talentos que han sido reconocidos local, nacional e internacionalmente. Los bailarines y coreógrafos trabajan tanto en compañías como en shows comerciales y en la industria de Hollywood. Sus creaciones se han visto en teatros, filmes, shows de televisión, videos musicales, comerciales y giras de artistas. Viernes y sábado 8:30 pm, y domingo 6:30 pm. Boletos $25 a $45. Informes (323) 343-6600 y ladancefest.org.

Sábado 13

Concierto de música de banda

Cantantes como el Potro de Sinaloa, Jorge Gamboa, los Amables del Norte, los Norteños de Mazatlán, Nachito Hernández Jr., Pepe Reyna y los Plebes del Norte participan en un concierto a beneficio de Nacho Hernández “El más amable”, quien sufrió un accidente cerebrovascular y desde entonces una parte de su cuerpo quedó inmovilizada; él ha colaborado como acordeonista con artistas como Chalino Sánchez, Tiranos del Norte y Alegres del Norte. El concierto se efectuará en el Observatory (3503 S. Harbor Blvd., Santa Ana), a partir de las 8 pm. Boletos $35. Informes (714) 957-0600 y observatoryoc.com.

Música del ayer

Las cantantes Manoella Torres, Dulce, Rocío Banquells, Karina y Ángela Carrasco, quienes vivieron momentos gloriosos en la década de los ochenta, juntaron sus voces para el concierto Grandiosas, que ya recorrió con éxito varias ciudades de México. En esta ocasión vienen a Los Angeles para presentar un concierto en el M3 Live Event Center (2232 S. Harbor Blvd., Anaheim), donde interpretarán las canciones que las hicieron inolvidables. El cantante de música regional mexicana, William Garza, estará a cargo de la apertura del show. 8 pm. Boletos $59 a $190. Informes Phone: (714) 663-2100 y anaheimeventcenter.us.

Celebración de pascua

El Kidspace Children’s Museum (480 N. Arroyo Blvd., Pasadena) celebrará este sábado y el sábado 20 su evento Egg Hunt, en el que los visitantes pueden participar en la búsqueda de huevos en celebración de la fiesta de pascua. 10:30 am y 2 pm, niños de 4 años y menores; 11:30 am, niños de 5 años en adelante, y 1 y 3 pm, personas de todas las edades. Se esconderán huevos rellenos de dulces a través del área de Arroyo Adventure. Los visitantes podrán crear orejas de conejo y aprender el brinco del conejo. Es necesario registrarse con anticipación en el sitio oficial del museo. El costo es de $6 además del precio de entrada al lugar. Boletos $14. informes (626) 449-9144 y kidspacemuseum.org.

Feria de Minecraft

Los fans de Minecraft se podrán dar un agasajo el sábado y el domingo porque llegará al Convention Center (1201 S. Figueroa St., Los Angeles) el Official Minecraft Community Event, en el que los seguidores de este juego y sus familias podrán conocer a celebridades de Minecraft de Youtube, competir en torneos, construir batallas y participar en el famoso concurso de disfraces. También habrá shows en vivo, asistirán desarrolladores y se venderán productos de Minecraft, entre otras actividades. Para todas las edades. Sábado y domingo 10 am a 5 pm. Boletos $31.99 a $89.99. Informes minefaire.com.

Festival de libros

El Los Angeles Times Festival of Books, que comenzó en 1996 como un evento para acercar a los autores de libros con la gente que ama leerlos, se ha convertido ahora en todo un acontecimiento anual lleno de actividades para audiencias de todas las edades. En esta ocasión, el festival que se llevará a cabo el sábado y el domingo en el campus de la University of Southern California, tendrá música interpretada por bandas en vivo, lectura de poemas, demostraciones de chefs, artistas que crearán sus trabajos en vivo y entretenimiento cultural. También habrá exhibición de fotos, proyección de filmes y conversaciones con celebridades. Sábado 10 am a 6 pm, y domingo 10 am a 5 pm. Entrada gratis. Informes events.latimes.com/festivalofbooks.

Domingo 14

Reunión por Pedro Infante

En 1994, Pedro Infante recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, y desde entonces, sus fieles seguidores se reúnen en ese punto para celebrar la vida y la carrera del célebre actor y cantante mexicano. En esta ocasión, a un día del aniversario 62 de la muerte del ídolo sinaloense, un grupo de “infantistas de corazón”, estarán en la estrella (7083 Hollywood Blvd., Los Angeles) de 12 a 2 pm para cantar la canciones del intérprete y contar anécdotas sobre su vida. Invita el comité Fundadores estrella en Hollywood para Pedro Infante.

Miércoles 17

Pop de España

La sensación del momento, Rosalía, quien en su música combina ritmos de rap, hip hop, pop y flamenco, estará en Los Angeles en el teatro Mayan (1038 S. Hill St., Los Angeles) como parte de su gira El mal querer. La cantante española presentará su exitoso disco “El mal querer”, que estrenó en el otoño pasado y con el que ha ganado miles de seguidores y reconocimientos en eventos musicales en todo el mundo. 8 pm. Boletos $42. Informes (213) 746-4287 y clubmayan.com.