Jennifer López habla sobre el comentario que le hizo P. Diddy, que lo llevó a disculparse con Alex Rodríguez

La actriz y cantante Jennifer López no ha tenido reparo alguno a la hora de dedicar su última entrevista a tranquilizar los ánimos y, sobre todo, a tratar de rebajar el interés que ha suscitado el llamativo comentario que le dejó su expareja P. Diddy -el rapero anteriormente conocido como Puff Daddy– en una publicación reciente de Instagram que retrataba a Jennifer presumiendo de su atlética y fibrosa silueta.

La diva del Bronx, quien mantuvo una relación de dos años con el músico (1999-2001), ha dejado claro que ese ‘OMG’ -siglas en inglés de la expresión ‘Oh Dios Mío’- que le dedicó su expareja para alabar su estilizada figura no tenía, como sospechaban muchos internautas, ningún tipo de connotación sexual o sentimental. En cualquier caso y según Jennifer, Diddy no tardó en disculparse con Alex Rodriguez, prometido de la estrella, por si el mensaje pudiera haberse malentendido.

“Le escribió a Alex poco después (de publicar el comentario) y dijo algo así como: ‘No tenía ninguna doble intencionalidad. Les tengo el máximo respeto y estoy muy feliz por ustedes’. (Diddy y yo) estuvimos juntos hace muchísimos años, cuando no éramos más que unos críos”, ha explicado la intérprete a su paso por el programa radiofónico ‘The Breakfast Club’, antes de bromear con el supuesto carácter celoso de su futuro marido.

“Este hombre no se presta a juegos. Es un loco dominicano -A-Rod- al que no se puede faltar al respeto”, ha asegurado en tono jocoso y en referencia a la respuesta que el exjugador de béisbol le dirigió al astro del hip hop tras ver su comentario. “Por suerte para mí”, le recordó junto a varios emoticonos guasones.

Sobre lo que JLo no ha querido bromear en absoluto durante la conversación son los rumores que han venido circulando últimamente en relación con las presuntas infidelidades del ex deportista, al que otra leyenda del béisbol, José Canseco, acusaba recientemente de vivir una aventura paralela con su ex mujer, Jessica Canseco, al tiempo que se preparaba para prometerse con la artista.

“No me importa lo que se diga ni de lo que se hable. Sé la verdad, sé quién es él y él sabe cómo soy yo. Somos felices y no vamos a permitir que otras personas salgan a la palestra para decir cómo es o debe ser nuestra relación. Conozco perfectamente nuestra relación“, ha sentenciado con seriedad.

