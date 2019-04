Karla Martínez es sexy pero elegante al mostrar el magnífico brillo de sus piernas en Despierta América

View this post on Instagram

La vida está llena de oportunidades para seguir creciendo. Muchas veces las dejamos ir. Otras veces, por miedo hacemos como que no las vimos. Y así, fácilmente se nos escapan de las manos! Cuando empecé mi carrera, estudiaba en la universidad y trabajaba como reportera para el noticiero local de Univision en El Paso, Tx. Luego me convertí en corresponsal de Primer Impacto. Siempre dije SI, a todas las oportunidades! Así comenzaron mis sueños… Hoy, doy gracias a Dios una vez más porque no deja de sorprenderme! Gracias mi Dios por seguir dándome oportunidades para crecer, para renovarme y no desperdiciar los dones que me diste. Gracias por retarme. Gracias por guiarme y llevarme a mi propósito. Y a ustedes, gracias por ayudarme a crecer, con sus consejos, sus críticas y acompañándome en el camino. Gracias infinitas por su confianza, respeto y cariño. Es por ustedes que después de tantos años puedo seguir haciendo lo que me apasiona. Pero sobre todo, gracias por darme el privilegio y responsabilidad de servir! Gracias de todo corazón! Seguimos creciendo en esta nueva etapa de @despiertamerica