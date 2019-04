Lanzan cruzada para detectar a inmigrantes con número de seguro social falso o robado

SSA busca discrepancias en documentos, una medida que no se había implementado en seis años

La Administración de la Seguridad Social (SSA, por sus siglas en inglés) anunció que está enviando cartas “sin coincidencia” a los empleadores, a fin de ubicar aquellos trabajadores que utilicen documentos falsos o robados.

Abogado destacan la medida, debido a que no se había implementado hace seis años, indicó la firma State Bar of Wisconsin en lexology.com.

“‘A partir de la primavera de 2019, (SSA) notificará a cada empleador… donde el nombre y el SSN no coinciden con nuestros registros y que se necesitan correcciones'”, cita la alerta de los abogados.

Destacan que los empleadores deben responder a la petición de las autoridades, ya que podría interpretarse como una “intención” de mantener a empleados indocumentados.

“El mero recibo de una carta de no coincidencia por parte de un empleador no indica que un empleado no esté autorizado para trabajar en los EEUU, por lo que no debe ser la base para despedir a un empleado”, adelantan. “Sin embargo, no actuar al recibir una carta de no concordancia puede interpretarse como un conocimiento constructivo de continuar empleando trabajadores indocumentados”.

Los expertos agregan que el SSA puede detectar discrepancias simples, como errores tipográficos, cambios de nombre e información incompleta, pero lo más grave sería el fraude.

“La recepción de una carta de no coincidencia puede crear una obligación afirmativa para que el empleador investigue la discrepancia”, advierten”. “Por esta razón, los empleadores deben desarrollar políticas y procedimientos efectivos… para abordar estos problemas de manera legal, pero no discriminatoria, a fin de protegerse a sí mismos ya sus empleados de la responsabilidad civil y penal”.

Actualmente Servicios de Ciudadanía e Inmigración (ICE) aumentó sus operativos en centros de trabajo, después de investigaciones sobre documentación falsa para que un empleador contrate a indocumentados.

Las personas detenidas en esas redadas podrían enfrentar acusaciones por fraude o robo de identidad.