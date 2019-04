Angelina Jolie conquista a una de sus enemigas acérrimas: Chelsea Handler, amiga íntima de Jennifer Aniston

Traición, o no, la presentadora ahora parece tener más empatía por la ex de Brad Pitt

Ha pasado ya más de una década desde que Brad Pitt se separara de Jennifer Aniston para iniciar una relación sentimental con Angelina Jolie que eventualmente acabaría en boda y, aunque los dos intérpretes ni siquiera siguen casados, todavía hay quien no perdona a la guapa protagonista de ‘Maléfica’ el papel que habría jugado en la ruptura del primero de los matrimonios del actor.

A lo largo de los años la presentadora Chelsea Handler, amiga íntima de Jennifer Aniston, ha sido una de las mayores críticas de la artista y directora, burlándose abiertamente y en ocasiones de manera demasiado cruel de su trabajo humanitario o de la amplia familia que formó junto a su ya exmarido. “Parece un demonio. Resulta evidente cuando ves a alguien y sabes que no es una buena persona”, fueron sus palabras textuales.

Ella fue además una de las primeras en pronunciarse acerca de la ruptura de ‘Brangelina’ alegando que no le sorprendía en absoluto en vista del estilo de vida nómada y centrado en la educación de sus seis retoños que, en su opinión, él se había visto obligado a llevar. “Hay rumores de que el problema era que Brad estaba bebiendo y fumando demasiada marihuana. Me pregunto por qué necesitaría automedicarse“, aseguró en uno de los monólogos de su programa para Netflix.

Sin embargo, la perspectiva y la madurez que otorga el paso de los años parece haber conseguido que la humorista cambie su opinión acerca de Angelina Jolie.

“Sabes qué, ahora me molesta que antes estuviera tan furiosa con Angelina. Me he dado cuenta de que probablemente ella solo estaba tratando de hacer las cosas lo mejor que podía“, ha reconocido Chelsea a su paso por el programa de Andy Cohen cuando le preguntaron por sus múltiples ataques a la actriz y si alguna vez esta le había respondido.

“Obviamente no voy a empezar a quedar con ella, pero ahora lo comprendo. Tengo más empatía y comprendo a la gente que decía que solo era una madre y esposa… o lo que sea que haga, no lo tengo claro“, ha añadido sin poder resistirse a soltar una pulla acerca de la polifacética trayectoria de Angelina. “Le deseo lo mejor“, ha concluido para cerrar ese enfrentamiento -unilateral, todo sea dicho- que duraba ya años.

