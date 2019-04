Carolina Sandoval revela que su vitamina y motivación viene de Dios

View this post on Instagram

Muchos me preguntan cómo tengo tanta energía para poder hacer todo lo que hago y la respuesta es muy simple VITAMINA D “Dios”. Si Dios es mi todo, el que guía mis pasos y cada día me revela que el camino del bien es lo que te garantiza la felicidad. Nada es perfecto, pero si no le haces daño a nadie y vives a tu estilo te va bien. #yoquetelodigo #cosasquesientecaro