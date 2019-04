The Rise of Skywalker: así se titulará el episodio IX de Star Wars (La Guerra de las Galaxias)

El film que pondrá punto final a la saga ya tiene nombre

CHICAGO – Durante una presentación en la convención Star Wars Celebration se reveló el títuo de la película que pondrá fin a la saga: The Rise of the Skywalker, que se estrenará en diciembre.

Este año es especial para los fans de Star Wars, la franquicia más exitosa de la historia del cine. A finales de 2019 se estrenará el último film de la trilogía original, Star Wars: Episode IX, que culminará el viaje que empezara George Lucas en 1977 con Star Wars: A New Hope (“La Guerra de las Galaxias” en los países de habla hispana).

Esta mañana, durante la convención Star Wars Celebration que se está celebrando en Chicago, se mostró el primer teaser tráiler del film ante miles de fanáticos disfrazados de sus personajes favoritos de la saga de Skywalker. Al final del tráiler se reveló en pantalla el título de la película, que se había guardado en secreto hasta ahora.

Mira aquí el tráiler de Star Wars Episode IX: The Rise of Skywalker:

El panel más esperado de este “Celebration” contó con la presencia del director de “Star Wars: Episode IX” JJ Abrams y de la presidenta de Lucasfilm Kathleen Kennedy y parte del elenco de la película: Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Billy Dee Williams, Naomi Ackie, Joonas Suotamo, Kelly Marie Tran y Anthony Daniels. El evento fue presentado por Stephen Colbert.