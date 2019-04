Los teléfonos que ponen en aprietos a supuestos pandilleros de la Mara Salvatrucha o MS-13

A los arrestados se les acusa por delitos de extorsión, homicidio, tráfico ilegal y agrupaciones ilícitas, entre otros

La Fiscalía General de la República (FGR) reveló ayer que una de las herramientas más importantes para desarticular las clicas de la MS-13 que operan en el Centro Histórico de San Salvador fue recurrir a las escuchas telefónicas. Esos audios obtenidos son su principal prueba en el proceso judicial que inició ayer.

Un total de 62 de los 117 capturados el lunes pasado en una redada hecha por la Policía Nacional Civil (PNC) y la FGR acudieron el jueves a los juzgados especializados de Instrucción B y C de San Salvador para enfrentar la audiencia de imposición de medidas. Los jueces decidieron que todos debían seguir el proceso en detención provisional.

El operativo del pasado 8 de abril tenía por objetivo mermar el accionar de los pandilleros en la capital, sobre todo en mercados como el Central, Modelo y Sagrado Corazón de Jesús.

Durante la audiencia, el representante fiscal reveló que la investigación del caso tiene fundamento principalmente en una serie de escuchas telefónicas efectuadas entre el 25 de octubre de 2017 y el 27 de octubre de 2018.

Fueron al menos 24 números telefónicos intervenidos y cada uno de los acusados aparece mencionado al menos tres veces en los audios, según la FGR.

“Todos los casos están individualizados. En total son 64 imputados, los cuales han sido vinculados mediante las escuchas telefónicas que se realizaron durante esta investigación. Cada uno de ellos ha tenido diferentes roles dentro de la estructura”, explicó Omar Aguilar, fiscal del caso.

Ayer, los abogados defensores presentaron pruebas de arraigo para solicitar que los acusados siguieran el proceso en libertad, pero no llenaron los requisitos de los juzgadores.

“La fiscalía solo cuenta con indicios y no tienen pruebas. Mis defendidos son agricultores, no están ligados a pandillas. Lo que la fiscalía hace es procesar a cualquiera sin importar si es culpable o no. Con la decisión de dar detención provisional, mucha de esta gente estará detenida ilegalmente”, declaró Alejandro Nerio, abogado de siete de los imputados.

LOS DELITOS

Según el requerimiento de la FGR, los arrestados han cometido delitos como extorsión, homicidio, tráfico ilegal, agrupaciones ilícitas y conspiración para cometer homicidio agravado.

En el caso de los 34 acusados en el Especializado de Instrucción C, la fiscalía sostiene que pertenecen a las clicas Silent Danger (que opera en Rosario de Mora y Panchimalco) y Centrales (que opera en San Salvador y en Nahulingo).

En el caso de los que operan en la zona de los mercados, la FGR sostiene que se dedicaban a extorsionar, intimidar y matar a vigilantes privados.

(Por: David Bernal de la Prensa Gráfica)